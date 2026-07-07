Društvo

EVO GDE ĆE PLJUŠTATI DO KRAJA DANA: Ovim delovima Srbije prete jaki pljuskovi i grmljavina (FOTO)

D.D.

07. 07. 2026. u 08:35

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ŠIRE područje Beograda oko 13-14 časova zahvatili su pljuskovi sa grmljavinom, koji su u zapadnom i južnom obodu grada bili i vrlo intenzivni, uz grmljavinu.

ЕВО ГДЕ ЋЕ ПЉУШТАТИ ДО КРАЈА ДАНА: Овим деловима Србије прете јаки пљускови и грмљавина (ФОТО)

Foto: AI generated

Ovaj grmljavinski sistem u severozapadnoj visinskoj struji nastavio je put preko severa Šumadije ka Pomoravlju.

Foto: zoomEarth

 
 

U nastavku poslepodneva širom Srbije očekuje se promenljivo oblačno.

Lokalnih pljuskova sa grljavinom biće u severnim, zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije.

Dobra vest je da se ne očekuju grmljavinske oluje i nepogode, iako će lokalno biti izraženijih grmljavinskih procesa i pljuskova.

Usled očekivane vremenske situacije treba pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Trenutne temperature u većem delu zemlje kreću se od 25 do 30 stepeni, u Ćupriji je 31°C, dok je u centru Beograda kratkotrajno osvežilo na 24 usled pljuskova.

Zlatibor i Sjenica mere 21, a Kopaonik 15 stepeni.

U Srbiji u utorak pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost.

Foto: meteocie

Posle podne ponegde se očekuju ređi pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije jak. Jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, maksimalna dnevna od 28 do 32°C, u Beogradu do 31°C.

U sredu prolazno naoblačenje, ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

U četvrtak i petak sunčano, uz svežija jutra.

(Telegraf.rs)

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