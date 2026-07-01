OBAVLJEN INFORMATIVNI RAZGOVOR SA PONOŠEM: Oglasilo se VJT povodom slučaja "zvučni top"
Po zahtevu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu za prikupljanje potrebnih obaveštenja, pripadnici Uprave kriminalističke policije obavili su informativni razgovor sa predsednikom političke stranke Srbija centar Z.P. u vezi sa njegovom objavom neistinitog sadržaja na društvenoj mreži „X“ 15. marta 2025. godine u večernjim časovima, u kojoj je prvi tvrdio da je upotrebljen „zvučni top“ prema građanima okupljenim na kraju protesta ranije istog dana.
Zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja stavljen je u pravcu utvrđivanja eventualnog postojanja bitnih elemenata krivičnog dela izazivanje panike i nereda, saopšteno je iz tog tužilaštva.
Kako je navedeno, sporna objava glasi: "Upotrebio si zvučni top. Pucao si na građane dok su u tišini odavali počast žrtvama tvog režima. Čoveče, pucao si na narod koji mirno protestuje. Nisi izdržao. Ovo ti je mir, stabilnost!”
Više javno tužilaštvo u Beogradu je navelo da u saradnji sa pripadnicima MUP-a i drugim nadležnim organima nastavlja da radi na rasvetljavanju svih okolnosti pod kojima je, kako se sumnja, planirana i realizovana simulacija upotrebe „zvučnog topa“ na kraju protesta 15. marta 2025. godine, a potom su za to u delu javnosti bili optuženi državni organi Republike Srbije.
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