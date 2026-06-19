Politika

RASKRINKANA AFERA ZVUČNI TOP! Počela su hapšenja

V.N.

19. 06. 2026. u 19:38

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RASKRINKAVANjE na delu! Došlo je vreme odgovornosti.

РАСКРИНКАНА АФЕРА ЗВУЧНИ ТОП! Почела су хапшења

Foto: printskrin Jutjub/Lažomer

Dokazi sa Filozofskog fakulteta u Beogradu crno na belo donose da je afera “zvučni top” planirana dva meseca pre blokaderskog skupa 15. marta. 

Došlo je vreme odgovornosti.

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