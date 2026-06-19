RASKRINKANA AFERA ZVUČNI TOP! Počela su hapšenja
RASKRINKAVANjE na delu! Došlo je vreme odgovornosti.
Dokazi sa Filozofskog fakulteta u Beogradu crno na belo donose da je afera “zvučni top” planirana dva meseca pre blokaderskog skupa 15. marta.
Došlo je vreme odgovornosti.
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