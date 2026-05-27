LUKA JE DOŠAO U KINU DA UČI O ROBOTICI: Ovo je budućnost! Hvala Vučiću što je ovo omogućio (VIDEO)

LUKA Dimić je došao iz Srbije u Kinu da uči o robotima, ističe u razgovoru za Novosti da je ovo ogromna prilika za sve mlade iz Srbije.

Na pitanje "Novosti" kada je došao u Kinu i kako se odlučio na takav korak Luka je rekao:

- Došao sam u Kinu preko poziva iz kompanije Mint na veliko zadovoljstvo jer su ovo stvarno veoma neverovatne stvari, i kako su nas oni ugostili i sa kojom željom i trudom da nam što više pokažu iz dana u dan i kako smo jednostavno dočekani svi mi, to je zaista neverovatno, to se zaista retko, retko viđa - rekao je Luka

Istakao je da je ovo velika prilika za sve mlade ljude u Srbiji.

- Ovo je prilika za sve mlade ljude koji su željni da nauče nešto, da usavrše svoje znanje jer je ovo budućnost koja sve nas čeka i uz pomoć Kineza ćemo zaista sve to naučiti - rekao je.

Luka je pod velikim utiskom i kaže da je predsednikova poruka podrške neverovatna.

- Sva zahvalnost ide i predsedniku Aleksandru Vučiću, na ovakvom čeličnom prijateljstvu jer su to stvarno neverovatne stvari - kaže Luka.

Dodaje da mu se sve u kompaniji dopalo, posebno gostoprimstvo.

- Idemo gradom šetamo, svi kada nas pitaju odakle smo kada kažemo da smo iz Srbije to je zaista takvo gostoprimstvo, oduševljenje slikaju se sa nama zaista neverovatno - zaključio je Luka.

Podsetimo, Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je studentima da su oni naša budućnost i naša snaga.

- Ovde je trideset troje naše dece. Oni su blago Srbije, vredni ljudi, željni napretka. Oni imaju oko drugih. Hoće da budu bolji od svih. Ovo će da bude razlika između nas i drugih i zbog toga će svi da nas napadaju - kazao je on predsednik.

