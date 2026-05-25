Politika

"BIĆE DODATNIH RAZGOVORA O VOJNO-TEHNIČKOJ SARADNJI" Vučić o sastanku sa Li Ćijangom

В.Н.

25. 05. 2026. u 07:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Kine, gde boravi u zvaničnoj poseti, istakao je da će biti dodatnih razgovora o vojno-tehničkoj saradnji, i to je posebno pomenuo u razgovoru sa Li Ćijangom.

БИЋЕ ДОДАТНИХ РАЗГОВОРА О ВОЈНО-ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ Вучић о састанку са Ли Ћијангом

Foto: Printscreen TV Pink

- Jedna stvar o kojoj smo razgovarali sa gospodinom Huningom, kako su ga nazivali svojevremeno, jednim od sedmorice veličanstvenih. Rekao mi je da se menjaju stvari u svetu, i predsednik Si je rekao da se više menjaju stvari danas nego u celom prethodnom veku, i da se svet nalazi na raskrsnici. Ali jedna rečenica koja govori na precizan način o svemu što se zbiva. Do 2010. su svi govorili o slobodnom tržištu, a kada je Kina to prihvatila, onda su prešli na intervencionizam i barijere. To se sve okrenulo, ali to nosi jednu političku posledicu. Usred svoje nervoze, pojedine zemlje postaju sve arogantnije, ranije su brinuli o međunarodnom poretku, sada se više ne pozivaju uopšte na to. A posao Kine i nas malih zemalja je da se pozivamo na međunarodno pravo. Oni ga danas više ne pominju, nego preko svojih NVO drže pridike o svojim vrednostima. A u njihovim vrednostima nema ničega principijelnog, već se menjaju u skladu sa njihovim potrebama - kazao je predsednik.

Kaže da je teško da pronađemo naše mesto u ovom svetu, ali da moramo čuvati mir.

- Strašno sam zadovoljan, a sada nam predstoje najvažniji sastanci. Nadam se da ću imati koncentracije, ukupno 4 sata i 15 minuta sa predsednikom Sijem. Verujem da će se završiti dobro za našu zemlju. Tek na kraju ću sve sagledati, ali dobili smo mnogo podrške na prva dva sastanka, i verujem da će se tako i nastaviti - rekao je on.

BONUS VIDEO: 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

STEJT DEPARTMENT OBJAVIO NOVU STRATEGIJU ZA ZAPADNI BALKAN: Srbija među ključnim partnerima SAD
Politika

0 0

STEJT DEPARTMENT OBJAVIO NOVU STRATEGIJU ZA ZAPADNI BALKAN: Srbija među ključnim partnerima SAD

Američki Stejt department objavio je dokument „United States Policy to Promote Regional Stability and Prosperity in the Western Balkans“, kojim definiše prioritete Sjedinjenih Američkih Država prema regionu Zapadnog Balkana u narednom periodu. U dokumentu se Srbija pojavljuje kao jedan od najvažnijih regionalnih partnera, dok Vašington najavljuje pokretanje formalnog strateškog dijaloga sa Beogradom tokom 2026. godine.

25. 05. 2026. u 07:38

Politika
Tenis
Fudbal
VRHUNSKI TEKST PREDSEDNIKA VUČIĆA: Šef naše države ovako piše o Kini i predsedniku Siju

VRHUNSKI TEKST PREDSEDNIKA VUČIĆA: Šef naše države ovako piše o Kini i predsedniku Siju