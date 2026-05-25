"BIĆE DODATNIH RAZGOVORA O VOJNO-TEHNIČKOJ SARADNJI" Vučić o sastanku sa Li Ćijangom
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Kine, gde boravi u zvaničnoj poseti, istakao je da će biti dodatnih razgovora o vojno-tehničkoj saradnji, i to je posebno pomenuo u razgovoru sa Li Ćijangom.
- Jedna stvar o kojoj smo razgovarali sa gospodinom Huningom, kako su ga nazivali svojevremeno, jednim od sedmorice veličanstvenih. Rekao mi je da se menjaju stvari u svetu, i predsednik Si je rekao da se više menjaju stvari danas nego u celom prethodnom veku, i da se svet nalazi na raskrsnici. Ali jedna rečenica koja govori na precizan način o svemu što se zbiva. Do 2010. su svi govorili o slobodnom tržištu, a kada je Kina to prihvatila, onda su prešli na intervencionizam i barijere. To se sve okrenulo, ali to nosi jednu političku posledicu. Usred svoje nervoze, pojedine zemlje postaju sve arogantnije, ranije su brinuli o međunarodnom poretku, sada se više ne pozivaju uopšte na to. A posao Kine i nas malih zemalja je da se pozivamo na međunarodno pravo. Oni ga danas više ne pominju, nego preko svojih NVO drže pridike o svojim vrednostima. A u njihovim vrednostima nema ničega principijelnog, već se menjaju u skladu sa njihovim potrebama - kazao je predsednik.
Kaže da je teško da pronađemo naše mesto u ovom svetu, ali da moramo čuvati mir.
- Strašno sam zadovoljan, a sada nam predstoje najvažniji sastanci. Nadam se da ću imati koncentracije, ukupno 4 sata i 15 minuta sa predsednikom Sijem. Verujem da će se završiti dobro za našu zemlju. Tek na kraju ću sve sagledati, ali dobili smo mnogo podrške na prva dva sastanka, i verujem da će se tako i nastaviti - rekao je on.
