ŠEŠELJ O GAZI: Sva dečica iz redova za hranu biće borci za slobodu Palestine

IZRAEL zaustavlja konvoje brodova koji doturaju hranu Palestincima, rekao je predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj za Informer TV.

- Ja ne vodim državnu politiku, niti zastupam državnu politiku. Ima Srbija neke trgovačke veze sa Izraelom koje su razvijene, koje se dalje razvijaju i tako dalje, ali ja se rukovodim samo moralom. Meni moral moj lični i moral mog naroda nalaže da se suprotstavim svakoj nepravdi, i svakom genocidu, i svakoj agresiji. I evo ja to radim. I drugo, stasavaju deca, stasavaju sinovi i kćeri koji nastavljaju borbu. Mislite da su oni otupeli oštricu palestinskog otpora u Gazi? Sva ova dečica koja sad trče, jagme se tamo za šerpu hrane, kaše neke tamo koja im se na brzinu udrobljava, svi će oni biti borci kad stasaju za slobodu Palestine - kaže Šešelj.

— Srpski radikali (@srpski_radikali) May 14, 2026