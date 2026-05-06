NEMA KO NE PLAČE! Isplivao snimak: kad je Siniša Mihajlović učio celu Italiju šta je Đurđevdan! (VIDEO)
Pravoslavni vernici obeležavaju danas Đurđevdan, mnogima je to i krsna slava, a svojevremeno je fudbalska legenda Srbije ali i Italije, Siniša Mihajlović, u jednoj italijanskoj emisiji objašnjavao ljudima na Apeninima šta se to tačno slavi na ovaj dan i zašto je to bitno.
"Đurđevdan, to je... Kod nas u Srbiji svaka porodica ima svog sveca-zaštitnika", počeo je Miha.
"Svaka?!", zbunio se voditelj.
"Da. Moj zaštitnik je sveti Nikola, koji se slavi 19. deembra. Onda postoji Đurđevdan, koji je zaštitnik Roma, koji se slavi 6. maja. I... ta pesma, znate tu pesmu? To je himna navijača Crvene zvezde, koji se sebe zovu 'cigani'"
"A, da!"
"To je pesma jedne stare grupe... dobro, stare... jeste. Bijelo dugme. Praktično, to je bila grupa Gorana Bregovića, on je bio, da kažemo, vođa te grupe, a sada radi sam".
"Mama mia! Mogao bi da budeš di-džej! Hajde!", povikao je voditelj programa i muzičarima u TV studiju pokazao da zasviraju.
A onda je Siniša zapevao sa njima "Đurđevdan".
Video snimak te antologijske scene možete i vi da pogledate:
