Zbogom Akile! "Želim da me takvog pamte"

ODLAZAK jednog od najvećih heroja pod obručima!

Akile Polonara saopštio je da u 34. godini završava profesionalnu karijeru. Teška odluka dolazi u trenutku njegove nove borbe za zdravlje, pošto mu je dijagnostikovana akutna mijeloidna leukemija. Polonara je i ranije vodio veliku bitku, iz koje je izašao kao pobednik nakon što je savladao rak testisa, ali je sada suočen sa izazovom koji mu ne dozvoljava povratak na vrhunski nivo.

U emotivnoj poruci kojom se oprostio od parketa, jasno je stavio do znanja koliko mu je ova odluka teško pala.

- Pokušao sam, ponovo sam krenuo sa individualnim treninzima, ali shvatam da je vreme da završim sa takmičarskom košarkom. Nikada više neću biti igrač kakav sam bio, a želim da me pamtite upravo takvog! Nedostajaćeš mi, košarko", poručio je Polonara.

Košarkaška javnost bila je šokirana još početkom novembra prošle godine, kada je Italijan proveo deset dana u komi. Ipak, to nije bio prvi put da se vraća jači – tokom sezone 2023/24 uspeo je da se vrati na teren posle operacije tumora.

Poslednji angažman imao je u Dinamu Sasari, a tokom bogate karijere nosio je dresove evropskih velikana poput Baskonije, Fenerbahčea, Anadolu Efesa, Žalgirisa i Virtusa.

Bio je i važan član reprezentacije Italije, sa kojom je nastupao na najvećim takmičenjima – uključujući dva Evrobasketa, Olimpijske igre u Tokiju i Svetsko prvenstvo 2023. godine.