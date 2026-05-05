Hitna pomoć: Muškarac zadobio više uboda nožem kod Mostara
MUŠKARAC star 19 godina zadobio je više uboda nožem u incidentu koji se dogodio kod Mostara, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.
Incident se dogodio u 23.25 časova u ulici Manasijevoj, a povređeni je prevezen u Urgentni centar na odeljenje reanimacije.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 92 puta, a od toga je 16 intervencija bilo na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše javljali hronični i srčani bolesnici, kao i onkološki pacijenti.
(Tanjug)
Preporučujemo
Automobil udario devojčicu u Guči: Dete hitno prevezeno u bolnicu
04. 05. 2026. u 21:34
ZAPALILA SE ŠERPA NA ŠPORETU: Požar u bloku 70 u Novom Beogradu
04. 05. 2026. u 21:30
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Šta se to desilo na granici Ukrajine i Belorusije? Zelenski besan, preti komšijama: "Spremni smo!"
PREDSEDNIK je takođe najavio da Ukrajina priprema nekoliko novih paketa sankcija koji će biti uvedeni odmah i u bliskoj budućnosti.
03. 05. 2026. u 09:37
Komentari (0)