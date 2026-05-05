Hitna pomoć: Muškarac zadobio više uboda nožem kod Mostara

MUŠKARAC star 19 godina zadobio je više uboda nožem u incidentu koji se dogodio kod Mostara, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Incident se dogodio u 23.25 časova u ulici Manasijevoj, a povređeni je prevezen u Urgentni centar na odeljenje reanimacije.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 92 puta, a od toga je 16 intervencija bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični i srčani bolesnici, kao i onkološki pacijenti.

(Tanjug)