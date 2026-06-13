PUTIN OTKRIO PLAN ZA UKRAJINU: Od vojnog juriša na frontu do potpune transformacije
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin rekao je da ruske oružane snage napreduju u svim pravcima na frontu u Ukrajini, kao i da "neprijatelj nije u stanju da obuzda taj nalet i pribegava terorističkim metodama".
Ruski predsednik je ocenio da je "specijalonom vojnom operacijom" mnogo toga postignuto, ali da je ostalo još nerešenih pitanja, prenosi TASS.
- Ponavljam, potrebno je ne samo da obnovimo i popravimo sve što je uništeno i oštećeno, već da postavimo temelje za fundamentalnu transformaciju ekonomije i industrije. Moramo da obezbedimo da sve oblasti života u ovim regionima dobiju snažan podsticaj za razvoj kako bi ljudi videli stvarne promene na bolje. To je naš ključni nacionalni zadatak - naglasio je Putin na sastanku o integraciji samoproglašene Donjecke Narodne Republike (DNR), Luganjske Narodne Republike (LNR), Zaporoške i Hersonske oblasti.
Prema njegovim rečima ni ukrajinska granatiranja ni napadi dronovima neće promeniti situaciju na bojnom polju u zoni specijalnih operacija, gde ruske trupe održavaju stratešku prednost i napreduju u svim pravcima, prenosi Tanjug.
- Naše trupe održavaju stratešku prednost, samouvereno napreduju i nikakvo granatiranje ili napadi dronova neće promeniti ovu situaciju. Napredovanje se dešava u svim pravcima. Neprijatelj nije u stanju da obuzda ovaj napad i pribegava otvoreno terorističkim metodama - rekao je Putin.
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