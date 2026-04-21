VUČIĆ RAZGOVARAO SA PETEROM MAĐAROM: Oglasio se predsednik Srbije - ovo su bile teme
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić telefonski je razgovarao sa novoizabranim premijerom Mađarske Peterom Mađarom.
- Čestitao sam Peteru Mađaru na izbornoj pobedi. Imali smo važan, dobar i sadržajan razgovor o ključnim temama za dalje unapređenje sveukupnih srpsko-mađarskih odnosa. Razmotrili smo i neka od ključnih energetskih i drugih pitanja od značaja za dalji razvoj odnosa između naših zemalja, stabilan razvoj, sigurnije snabdevanje i snažnije regionalno povezivanje. Razmenili smo mišljenja i o položaju srpske i mađarske manjine u našim zemljama, kao i o EU putu Srbije. Uputio sam poziv Peteru Mađaru da poseti Srbiju - napisao je Vučić na Instagramu.
Uskoro opširnije
Preporučujemo
ŠEŠELj OTKRIO KAKO SU SABOTIRALI RATKA: Vidite slučaj generala Mladića
21. 04. 2026. u 19:16
Treba li lustrirati zaposlene na Šolakovim medijima?
21. 04. 2026. u 18:11
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Neće više nastupati: Zdravko Čolić odbio koncerte, ovo je razlog
KAO razlog Zdravko Čolić je naveo umor, ali i unapred dogovorene porodične obaveze.
21. 04. 2026. u 10:37
Komentari (0)