Petković sa Harčenkom: O situaciji na KiM i teškom položaju srpskog naroda u pokrajini
DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan Harčenkom, sa kojim je razgovarao o političko bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i informisao ga o teškom položaju srpskog naroda u južnoj srpskoj pokrajini.
Petković je Harčenku preneo zabrinutost srpskog naroda zbog učestalih nasilnih i protipravnih aktivnosti prištinskih predstavnika, gotovo svakodnevnim provokacijama, ali i arbitrarnim, politički motivisanim hapšenjima koja imaju za cilj da proteraju srpski narod sa Kosova i Metohije.
Direktor Kancelarije je ukazao i na primenu rešenja kojim je osiguran nastavak nesmetanog funkcionisanja srpskog školstva i zdravstva, kao glavnog preduslova za opstanak srpskog naroda na KiM, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.
Petković je podsetio da se u nedelju navršava 13 godina od potpisivanja Prvog briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa kojim je predviđeno i formiranje Zajednice srpskih opština, što je obaveza koju Priština i dalje odbija da ispuni i naglasio da Beograd nikada neće odustati od zahteva da se ZSO formira.
- Nasuprot jednostranim i protivpravnim potezima režima Aljbina Kurtija, Beograd je opredeljen da se sva otvorena pitanja rešavaju kroz dijalog u Briselu, jer ne smemo dozvoliti da opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji bude ugrožen - naveo je Petković.
Direktor Kancelarije za KiM istakao je i da Beograd visoko ceni principijelan stav Ruske Federacije kojim se podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Petković je zahvalio na objektivnom izlaganju i doprinosu ruskog predstavnika na sednici Saveta Bezbednosti UN tokom nedavnog razmatranja poslednjeg izveštaja Unmika o Kosovu i Metohiji.
- S tim u vezi, sagovornici su naglasili neophodnost daljeg delovanja Unmika i njegovog rada na terenu u cilju ispunjenja zadataka i mandata koji su ovoj Misiji povereni od strane Saveta bezbednosti i Generalnog sekretara UN - navedeno je u saopštenju.
(Tanjug)
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
PETKOVIĆ: Sprečen desant Prištine na srpske institucije
19. 03. 2026. u 14:15
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)