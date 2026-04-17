Petković sa Harčenkom: O situaciji na KiM i teškom položaju srpskog naroda u pokrajini

P. Đurđević

17. 04. 2026. u 17:06

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan Harčenkom, sa kojim je razgovarao o političko bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i informisao ga o teškom položaju srpskog naroda u južnoj srpskoj pokrajini.

Petković je Harčenku preneo zabrinutost srpskog naroda zbog učestalih nasilnih i protipravnih aktivnosti prištinskih predstavnika, gotovo svakodnevnim provokacijama, ali i arbitrarnim, politički motivisanim hapšenjima koja imaju za cilj da proteraju srpski narod sa Kosova i Metohije.

Direktor Kancelarije je ukazao i na primenu rešenja kojim je osiguran nastavak nesmetanog funkcionisanja srpskog školstva i zdravstva, kao glavnog preduslova za opstanak srpskog naroda na KiM, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Petković je podsetio da se u nedelju navršava 13 godina od potpisivanja Prvog briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa kojim je predviđeno i formiranje Zajednice srpskih opština, što je obaveza koju Priština i dalje odbija da ispuni i naglasio da Beograd nikada neće odustati od zahteva da se ZSO formira.

- Nasuprot jednostranim i protivpravnim potezima režima Aljbina Kurtija, Beograd je opredeljen da se sva otvorena pitanja rešavaju kroz dijalog u Briselu, jer ne smemo dozvoliti da opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji bude ugrožen - naveo je Petković.

Direktor Kancelarije za KiM istakao je i da Beograd visoko ceni principijelan stav Ruske Federacije kojim se podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Petković je zahvalio na objektivnom izlaganju i doprinosu ruskog predstavnika na sednici Saveta Bezbednosti UN tokom nedavnog razmatranja poslednjeg izveštaja Unmika o Kosovu i Metohiji.

- S tim u vezi, sagovornici su naglasili neophodnost daljeg delovanja Unmika i njegovog rada na terenu u cilju ispunjenja zadataka i mandata koji su ovoj Misiji povereni od strane Saveta bezbednosti i Generalnog sekretara UN - navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)

