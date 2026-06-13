MOĆNA ORBANOVA PORUKA: Nikada neću odustati, moramo izgraditi zajednicu nacionalnih vrednosti

BIVŠI premijer Mađarske i lider opozicione stranke Fides Viktor Orban izjavio je danas da je njegova partija pretrpela "težak poraz" na nedavnim izborima i da je neophodna organizaciona i politička rekonstrukcija, uz poruku da "nikada neće odustati".

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Na kongresu stranke u Budimpešti, Orban je predstavio deset tačaka u kojima je analizirao uzroke izbornog poraza, navodeći da je cilj dokumenta jačanje vrednosnih i organizacionih temelja političke zajednice, kao i prilagođavanje budućim političkim izazovima.

On je naveo da su među ključnim razlozima poraza problemi u političkoj poruci, nedovoljno prilagođavanje kampanje, pogrešne procene o izlaznosti, slabiji učinak u digitalnom prostoru i "uticaj međunarodnih faktora i algoritama na javno mnjenje", prenosi Magyar Nemzet.

Orban je ocenio da je stranka izgubila bitku za mlade birače i digitalni prostor, kao i da nije adekvatno odgovorila na kampanje političkih protivnika. "Doživeli smo katastrofalan poraz u digitalnom prostoru, podbacili smo u borbi za pažnju mladih. Algoritmi usmereni iz inostranstva favorizovali su sve što je služilo promeni vlasti. Naše poruke o pretnji ratom neutralisao je naš neprijatelj", istakao je Orban. Takođe je istakao ekonomske i geopolitičke okolnosti kao deo šireg konteksta.

Posebno je naglasio potrebu za reorganizacijom stranačke strukture i prelazak na jednostavniji model delovanja. U govoru je istakao da Fides mora da se transformiše iz vladajuće u "pokretno organizovanu opozicionu snagu", spremnu za buduće političke cikluse, uz poruku da se stranka nalazi u fazi dubokih promena i redefinisanja političke strategije.

Orban je ocenio da bi odnos između aktuelne vlade i građana mogao da se razvija u pravcu sve izraženijeg pritiska na društvo, u govoru u kojem je oštro kritikovao političke protivnike i izneo ocenu da je Mađarska ušla u period političkih i ekonomskih izazova. "Vlada će polako biti u nasilnom odnosu sa celom zemljom", istakao je bivši mađarski premijer. Dodao je da će do jeseni postati jasno koliko dugo će zemlja tolerisati "kontinuirano zlostavljanje vlade".

- Koliko dugo će tolerisati liberalne ekonomske političare koji eksperimentišu nad porodicama. Ako se ovo nastavi, vreme za otpor, vreme za veliki nacionalni pokret patriota, doći će na jesen. Dok lišće opadne, obnovljeni Fides mora biti spreman - poručio je Orban.

Istakao je da za izborni poraz snosi ličnu i političku odgovornost, zbog čega je, kako kaže, i inicirao održavanje današnjeg kongresa. On je ocenio da se Mađarska nalazi u periodu političke borbe između "nacionalnih" i "liberalnih" snaga, uz poruku da Fides mora ostati spreman za buduće političke izazove i eventualni povratak u punu opozicionu ulogu. Moramo ponuditi zajednicu onima koji veruju ne u liberalne, već u nacionalne vrednosti.” Kongres Fidesa održava se u Budimpešti, gde se odlučuje o partijskom rukovodstvu i smernicama za naredni period.

Na kongresu stranke koja je pretrpela poraz na izborima 12. aprila Viktor Orban može biti ponovo izabran za predsednika stranke na godinu dana.