SKANDAL: Đilasov poslanik savetuje da ako građane zanima ko brine o studentima pitaju ChatGPT
NA pitanje predsednice Narodne Skupštine Ane Brnabić ko brine o bezbednosti studenata na fakultetima, Peđa Mitrović poslanik stranke Dragana Đilasa, rekao je da ako to nekog interesuje neka pita ChatGPT.
Ovakav sraman odgovor dao je na sednici Odbora za obrazovanje koja je po hitnom postupku zakazana zbog smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu.
U Skupštini Srbije održava se trenutno sednica Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, na čijem je dnevnom redu stanje na državnim univerzitetima u Srbiji.
Sednici, na poziv predsednika odbora Marka Atlagića, prisustvuju članovi Odbora, predsednica Skupštine Ana Brnabić, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, predstavnici MUP-a, kao i rektori državnih univerziteta, među kojima i rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, rektorka Državnog univerziteta u Novom Pazaru Tanja Soldatović.
Sednica je sazvana nakon tragičnog događaja u četvrtak uveče, kada je ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu pronađeno telo dvadesetpetogodišnje studentkinje.
Preporučujemo
Komentari (0)