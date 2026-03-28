Politika

SKANDAL: Đilasov poslanik savetuje da ako građane zanima ko brine o studentima pitaju ChatGPT

В.Н.

28. 03. 2026. u 12:31

NA pitanje predsednice Narodne Skupštine Ane Brnabić ko brine o bezbednosti studenata na fakultetima, Peđa Mitrović poslanik stranke Dragana Đilasa, rekao je da ako to nekog interesuje neka pita ChatGPT.

СКАНДАЛ: Ђиласов посланик саветује да ако грађане занима ко брине о студентима питају ChatGPT

Foto: Tanjug/ Narodna skupština Republike Srbije/ Peđa Vučković (HO)

Ovakav sraman odgovor dao je na sednici Odbora za obrazovanje koja je po hitnom postupku zakazana zbog smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu.

U Skupštini Srbije održava se trenutno sednica Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, na čijem je dnevnom redu stanje na državnim univerzitetima u Srbiji.

Sednici, na poziv predsednika odbora Marka Atlagića, prisustvuju članovi Odbora, predsednica Skupštine Ana Brnabić, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, predstavnici MUP-a, kao i rektori državnih univerziteta, među kojima i rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, rektorka Državnog univerziteta u Novom Pazaru Tanja Soldatović.

Sednica je sazvana nakon tragičnog događaja u četvrtak uveče, kada je ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu pronađeno telo dvadesetpetogodišnje studentkinje.

