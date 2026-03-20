SRBE BEZ DOKAZA TERAJU U ZATVOR Analiza "Novosti": Presude u Prištini još jednom potvrdile teror Kurtijevog režima na KiM

PRAVOSUDNI progon koji trpe Srbi na Kosovu i Metohiji, kroz hapšenja, montirane krivične postupke za navodno počinjene ratne zločine, neosnovano duge pritvore, optužnice u odsustvu i drakonske kazne bez dokaza - poprima razmere apsurda.

Poslednji u nizu slučajeva je presuda Zoranu Kostiću, koji je pred sudom u Prištini osuđen na 15 godina zatvora za navodni ratni zločin, dok je Dragan Milović dobio sedam godina, iako je tokom postupka dokazano da se dvojica optuženih nisu ni poznavala pre suđenja, niti ih je ijedan od svedoka video zajedno!

Uprkos tome, osuđeni su kao saizvršioci, što je odbrana ocenila kao pravno neodrživo, dok iz Kancelarije za KiM tvrde da je reč o još jednom primeru presude donete bez relevantnih dokaza i u atmosferi politički motivisanog pravosuđa.

Iz Kancelarije su juče saopštili da je Vlada Srbije, na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, donela zaključak kojim se usvaja mera isplate jednokratne novčane pomoći u iznosu od 300.000 dinara licima koja se nalaze u zatvorima i sudskim pritvorima na KiM i protiv kojih se, kako ističu, vode montirani krivični postupci za navodno počinjene zločine tokom oružanih sukoba od 1998. do 1999. nad Albancima, kao i u drugim montiranim krivičnim postupcima koji su pokrenuti u cilju političkog progona.

Tom merom biće obuhvaćene osobe koje se prema evidenciji Kancelarije za KiM nalaze u zatvorima i sudskim pritvorima na dan 17. marta ove godine. Podseća se i da je ovo već druga godina zaredom da se ova mera podrške i to u istom iznosu realizuje na inicijativu predsednika Vučića i plan je da ona postane redovna aktivnost svake godine.

Sprečen Kurtijev desant NETAČNE su interpretacije Aljbina Kurtija da evropsko rešenje takozvanog propisa o strancima podrazumeva integraciju obrazovnog i zdravstvenog sistema Republike Srbije na KiM i to je nedvosmisleno potvrdio i posrednik u dijalogu Peter Sorensen u samoj Prištini, pozivajući Kurtija na poštovanje postignutih sporazuma - poručio je juče direktor Kancelarije za KiM Petar Petković. On je rekao da je dobro poznata Kurtijeva politika i da je njegov cilj desant na srpske prosvetne i zdravstvene institucije, ali je postignutim evropskim rešenjem takav scenario sprečen:

- Postoji nešto što prevazilazi Kurtijeve snove i ideje, a to je realnost koja ga demantuje i vrlo je jasno i od strane samog Brisela prepoznata potreba za neometanim funkcionisanjem srpskog zdravstva i školstva, samim tim i srpskog Univerziteta na KiM. Ovo što Kurti danas govori deo je njegove političke kampanje i služi za unutrašnju političku upotrebu.

Talas hapšenja Srba za navodne ratne zločine, koji je intenziviran tokom 2023. i 2024. ima uočljiv obrazac - postupanja u ovim predmetima, od hapšenja za događaje stare više od dve decenije, preko dugotrajnog pritvora i spornog dokaznog postupka, do izricanja strogih kazni uz kvalifikaciju saizvršilaštva, uprkos tvrdnjama odbrane o nepostojanju međusobne povezanosti optuženih.

Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici Duško Čelić kaže, za "Novosti", da, nažalost, svedočimo sistematskom nasilju Prištine nad Srbima:

- Ovde postoje elementi aparthejda kada je reč o postupanjima prištinskim vlastima prema preostalim Srbima na KiM. Pre svega se to odnosi na prekomernu upotrebu sile, dugih cevi, pogotovo na severu, nasumična hapšenja, na različito postupanje u odnosu na isto ponašanje Srba i Albanaca...

Podseća da se hapse čak i maloletni Srbi zbog toga što imaju srpske sportske ili nacionalne motive na majicama koji ne vređaju nikoga:

- S druge strane, ne vidimo takvu praksu i postupanje, mada za to nema ni potrebe, kada je reč o Albancima. Često svedočimo tome da se maše zastavama, mapama tzv. velike Albanije što svakako znači da može imati elemente krivičnog dela izazivanja nacionalnog razdora i netrpeljivosti. Dakle, tu gde je očigledno organi progona Prištine ne postupaju, nešto što spada u elementarnu slobodu ljudi proglašava se zonom krivične odgovornosti, privode se maloletnici, izriču novčane i zatvorske kazne.

Kada je reč o krivičnim delima ratnog zločina, Čelić kaže da se određuju maksimalne kazne, a da je sreća u nesreći da se primenjuje stari krivični zakon SFRJ koji je za ovo delo predvideo maksimum 15 godina:

Ristića ipak oslobodili APELACIONI sud u Prištini delimično je usvojio žalbu odbrane Živojina Nešića iz Severne Mitrovice umanjivši mu kaznu sa 15 na 13 godina zatvora. Advokat Miloš Delević izjavio je za "Kosovo onlajn" da je za odluku saznao iz medija i da odbrana nije zadovoljna, i najavio da će podneti Zahtev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom sudu Kosova.

Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv Nešića 26. avgusta 2024. zbog sumnje da je tokom rata na Kosovu 1998. i 1999. godine izvršio seksualno nasilje kao ratni zločin nad žrtvom albanske nacionalnosti. Prošlog juna on je prvostepeno osuđen na 15 godina zatvora, nakon čega je odbrana uložila žalbu.

S druge strane, Dragan Ristić (77) prekjuče je oslobođen optužbi za ratne zločine nad civilnim stanovništvom u Đakovici u maju 1999.

- Ali, svaka kazna kada osudite nevinu osobu je drakonska, makar bila i jedan dan. U slučaju Kostića određena je maksimalna zatvorska kazna za nešto za šta nije bilo elementarnih dokaza, gde postoje i procesni i materijalni nedostaci koji bi u svakom normalnom pravosuđu bili dovoljni za oslobađajuću presudu. Imamo očiglednu zloupotrebu ne samo sudske, već svih vidova vlasti od strane Prištine, i zakonodavne i izvršne. Donose se propisi koji imaju diskriminacioni efekat, odnosno isključivo prema Srbima, poslednji slučaj je propis o strancima, ali tu su i zakoni o državljanstvu, ličnoj karti, zakoni iz imovinsko-pravne sfere.