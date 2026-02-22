Politika

MARIJA SAVIĆ STAMENIĆ RASKRINKALA POLITIČARA! Milomir Marić reagovao: Oni tako žive (VIDEO)

Novosti online

22. 02. 2026. u 20:12

JEDAN opozicioni lider je odbio da dođe u emisiju u 9 ujutru jer mu je to bilo rano, kazala je voditeljka TV Prva Marija Savić Stamenić.

Foto: Printskrin TV Prva/ilustracija

- Nije lako opoziciji protiv Vučića. Pre 2-3 godine kada sam dogovarala gostovanje jednog opozicionog lidera, ja sam ga pitala da li može u 9. On mi šalje poruku 'može malo kasnije, nisam ti ja Vučić da ustajem u 6'. Može li takva opozicija da izađe na megdan Vučiću? - pitala je ona.

Oni tako žive, bilo je predsednika koji su ustajali u podne, radili do 2 i posle išli u provod, odgovorio je novinar Milomir Marić.

- Oni na Vučićevom mestu ništa ne bi radili! - tvrdi Marić.

