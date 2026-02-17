Politika

NASTAVLJA DA SLUŽI KURTIJU, KAO ŠTO JE I RAŠIĆ: Lazar Radulović danas bio jedini "Srbin" u skupštinskoj sali u Prištini

В. Н.

17. 02. 2026. u 12:17

NAKON što je lažni Srbin Nenad Rašić otišao za mesto ministra u Kurtijevoj takozvanoj vladi, na njegovo mesto je došao drugi poslanik, Lazar Radulović, koji nastavlja da služi Kurtiju kao što je i Rašić.

Foto: Novosti

On je na današnjoj sednici u Prištini povodom jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova bio jedini “Srbin” u sali, čime je jasno pokazao kome on i njegov Rašić služe. 

O Radulovićevom moralnom kompasu govori i to da je reč o čoveku sumnjivih sklonosti i biografija, a internet su prošle godine preplavile Radulovićeve fotografije za kockarskim stolom i ruletom što ukazuje da je reč o pasioniranom kockaru.

Takve ljude Rašić i Kurti nude Srbima!

BONUS VIDEO: SRPSKA DECA U NEMILOSTI ŠIPTARA: Kurtijevci razvalili kuće, mališani lepe vrata svog doma

