NASTAVLJA DA SLUŽI KURTIJU, KAO ŠTO JE I RAŠIĆ: Lazar Radulović danas bio jedini "Srbin" u skupštinskoj sali u Prištini
NAKON što je lažni Srbin Nenad Rašić otišao za mesto ministra u Kurtijevoj takozvanoj vladi, na njegovo mesto je došao drugi poslanik, Lazar Radulović, koji nastavlja da služi Kurtiju kao što je i Rašić.
On je na današnjoj sednici u Prištini povodom jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova bio jedini “Srbin” u sali, čime je jasno pokazao kome on i njegov Rašić služe.
O Radulovićevom moralnom kompasu govori i to da je reč o čoveku sumnjivih sklonosti i biografija, a internet su prošle godine preplavile Radulovićeve fotografije za kockarskim stolom i ruletom što ukazuje da je reč o pasioniranom kockaru.
Takve ljude Rašić i Kurti nude Srbima!
