SASTANAK predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana počeo je u Predsedničkoj palati u Ankari.

Foto: Printscreen/Tanjug

Izjava predsednika Vučića

- Imali smo veoma produktivan dan. Izuzetno sam zadovoljan činjenicom da smo otvoreno i iskreno razgovarali o svim važnim pitanjima. Dugo poznajem predsednika Erdogana u tom vremenu postali smo iskreni prijatelji i ne moramo u svemu da mislimo isto. Nikada nismo ulazili u lične sukobe ili bilo šta slično i verujem da smo danas vratili odnose Turske i Srbije ili Srbije i Turske na puteve one najbolje koje smo gradili u prethodnim godinama.

- Verujem da ćemo uspeti da se dogovorimo sa našim turskim partnerima oko potpisivanja i rektifikacije konvencija što će da znači nama pre svega za Kragujevac za Stalantis fabirku. Ako se to dogodi verovatno ćemo poboljšati izglede i za Fijat PAndu i za dugovečniji rekao bih ostanak i opstanak kragujevačke fabrike.

- Razgovarali smo i o ostalim otvorenim pitanjima političkim pitanjima, ekonomskim pitanjima i očekujemo predsednika Erdogana za tri- četiri meseca u Beogradu. Verujem da će mnoge važne stvari da potpišemo. Dali smo zajedničku izjavu, deklaraciju oko mira zajedničke borbe za očuvanje mira, stabilnosti. Verujem da Turska i Srbija u svojim bilateralnim odnosima imau dobru perspektivu i dobru budućnost. Veoma sam zahvalan našim turskim domaćinima na izuzetnom gostoprimstvu i pre svega Redžepu Tajipu Erdoganu koji uvek to želi da pokaže i na mudar način pokazujući poštovanje prema našoj državi a naša obaveza je da i te kako to cenimo. ,

O savezu Hrvatske i Albanije sa Prištinom

- Jedna sitnica vam se potkrala. On nije rekao vojni savez iako je reč o vojnom savezu. On je rekao "vojne saradnje". Ovde nije u pitanju samo saradnja. Ovo je mnogo više od toga. Vojni savez nije pitanje kako na vašoj televiziji sinoć analitičari pogrešno kažu i to u dnevniku gde je to pitanje izgradnje fabrika municije nekakvih drugih fabrika i tako dalje. To nema veze sa tim. To je vojno tehnička saradnja. A ovo o čemu mi pričamo posebno kada se na nekom samitu sastanku nađu načelnici generalštaba. Oni ne pričaju o nabavkama. Oni ne pričaju o municiji ili fabrikama bilo čega. Načelnici generalštaba pričaju o strategiji i taktici vojnog delovanja i kakve su,kako idu u napad, kako se brane, koja su moguća kretanja ofansivni, defanzivni i tako dalje. To rade načelnici generalštaba. To što oni kažu da nije pretnja, reč je o vojnom savezu. Svaki vojni savez je pretnja. Svaki vojni savez je nekome pretnja i protiv nekoga je usmerena. Šta će vojni savez kad ste vas dve države Albanija i Hrvatska članica NATO, nego ste morali da i Prištinu da uključite da biste svima stavili do znanja do kreirate zbog Srbije?

Obraćanje predsednika

- Veoma sam srećan zvog razgovora koji smo danas imali u Ankari. Kada to kažem, ja nisam neko ko ima birokratski rečnik i ponavlja iste fraze. Mislim da je to bio otvoren razgovor, iskren dvojice prijatelja koji se dugo poznaju koji na takav način sa poštovanjem se obraćaju jedan drugom.

Rekao je da je naša trgovinska razmena sa Turskom do sada dostigla 3.5 milijarde evra.

- Kada je predsednik Ergodan rekao da je naš cilj da dođemo do trgovinske razmene od 5 milijardi evra, ja sam to ponovio i sam sam bio skeptičan i nisam bio siguran da ćemo se ikada tome približiti pošto smo tada imali razmenu od 800 do 900 miliona evra. Već danas je ta razmena gotovo 3,5 milijarde, i sada ono što je kao cilj postavio predsednik Erdogan je na dobrom putu i bio je u pravu kada je to rekao. Veoma sam srećan zbog toga, to mnogo znači Srbiji koja je značajno manja od Turske, koja dobro razume da ne možemo da im budemo najvažniji partner, ali Turska je najvažniji partner Srbiji. Mi dobro razumemo i Turski politički značaj i ulogu u ekonomiji, ulogu u vojnoj industriji i svakom drugom segmentu društva.

Napomenuo je značaj turskih kompanija na jugu Srbije.

- Naši razgovori su danas bili izuzetno plodotvorni i produktivni. Razgovarali smo o svim konkretnim pitanjima. Kada smo pričali o ekonomiji govorili smo i o investicijama najvećim delom turskih u Srbiju i želim da kažem da neki ljudi u Srbiji koji to ne znaju, trebalo bi da znaju, u pojedinim krajevima, naročito siromašnijim, da ljudi imaju svoju budućnost zahvaljujuži uspešnim turskim kompanijama koje su tamo uložile novac i posluju posebno na jugu Srbije.

Razgovarali su i o infrastrukturnim projektima u Srbiji u kojima učestvuju Turska i njeni privrednici.

Foto: Tanjug

- Takođe razgovarali smo o značajnim infrastrukturnim projektima u kojima učestvuje Turska država i turske privatne kompanije, ja verujem da prilikom poseti već sada mogu da najavim u narednim mesecima, nadam se, velikoj poseti do sada najznačajnijoj, predsenika Erdogana našoj zemlji. Verujem da ćemo moći da potpišemo što će biti od ogromne radosti za ljude i u Kraljevu, u Raški i Novom Pazaru da potpišemo ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Kraljevo-Pazar pa onda Arinje i da će to da reši sve ključne ili najvažnije putne infrastrukturne probleme ljudi koji žive u tom delu Srbije

- Govorili smo o drugim stvarima. O tome koliko je značajno da ubrzamo radove. Recimo, Turska kompanija je dobila na evropskom tenderu posao u Srbiji, Stala Đunez 23 km i uskoro kreću radove na deonici pruge Beograd Niš. Uskoro uspostavimo vezu Istanbul - Sofija - Beograd -Budimpešta što će na poseban način da znači poslovnim ljudima i našim kompanijama i rekao bih običnim ljudima, turistima, koji obožavaju Istanbul, da upozanju bolje turske gradove. Ali i da turcima koji su, tačno je predsedniče, broj 1 turisti na teritoriji Srbije. Mi smo zahvalni na tome i zato se trudimo da izgradimo to prijateljstvo i verujemo da se vaši ljudi u Srbiji osećaju dobro, bezbedno i sigurno, kao kod svoje kuće.

Foto: Tanjug

Rekao je da bi voleo da zajedno sa turskim predsednikom obiće Rašku oblast.

- Smatram da je važno i zahvalni smo Turskoj što je prihvatila učešće na EKSPU i hvala vašem timu što ste prihvatili. Mnogo znači i ja verujem da prilikom te posete da ćete nam ukazati tu čast da dođete u dvodnevnu posetu, da možemo da obiđemo i druge krajeve Srbije, ne samo Beograd. Ono što mi nazivamo Raškom oblašću,a vi i Bošnjaci nazivate Sandžakom. Da odemo zajedno i razgovaramo sa ljudima i pokažemo šta smo uradili i šta ćemo da uradimo. Siguran sam da će vas ljudi sa oduševljenjem dočekati.

Foto: Tanjug

- Mi smo takođe danas razgovarali, naš mešoviti komitet za saradnju kreće sa intenzivnim radom od sledećeg meseca. Postavili smo kopredsedavajućeg sa naše strane. 26. biće formirana velika grupa prijateljstva sa Turskom u Parlamentu Srbije. Mnoge stvari za koje smo kasnili i bili odgovorni ispravili smo i verujem da ćemo imati mnogo više rekao bih konkretnih rezultata u narednom periodu iako sam zadovoljan time što smo uradili.

- Želim da podržim incijativu predsednika Erdogana tkz. Balkansku mirovnu platformu koja je veoma važna. Ukoliko budem dobio poziv, sam ću se odazvati incijativi. JA sam siguran da će predsednik Erdogan imati druge važne incijative u povezivanju i ljudi i naroda i svih drugih na Balkanu. Zato što, da vam kažem na drugačiji način. Predsednik Erdogan je iskusniji, ja ponekad kažem pa se to možda nekad i ne dopada pred. Erdoganu. On je dovoljno mudar da onda to prećuti, da sačeka da se sve slegne i da ponovo i uvek samo gleda kako da napravi mir i kako da ljudi uvek razgovorima sve reše.

Izjavio je da su razgovarali i o vojno-tehničkoj saradnji.

- Hvala vam predsedniče što ste uvek želeli da nas saslušate. Mi vaše liderstvo u vašoj zemlji i u regionu izuzetno poštujemo. Predstavnik sam male ali suverene slobodarske i nezavisne zemlje koja uvek poštuje prave lidere i ljude koji suštinski žele da sačuvaju mir i ja se veoma radujem vašoj poseti. Mi ćemo sa velikim nestrpljenjem da je pripremamo i verujem da će i ljudi u Turskoj to razumeti. Turska i Srbija mogu dobro da sarađuju po raznim pitanjima na Zapadnom Balkanu a mi smo danas po prvi put otvoreno razgovarali i o saradnji u oblasti vojno-tehničkoj, vojno-ekonomskoj, vojno-vojnoj. Dakle, ako mi možemo da sarađujemo, siguran sam da ćemo svi zajedno da sačuvamo mir i obezvedimo budućnost za sve naše narode.

- Uvek je teško porediti gostoprimstvo bilo gde u svetu sa onim koji dobijate u Turskoj. Beskrajno vam hvala a mi ćemo se postarati da se vi, makar delimično tako, osećate kada posetite Beograd i Srbiju. Hvala još jednom.

Foto: Tanjug

Obraćanje Erdogana

- Prethodno smo najavili da ćemo učestvovati na EKSPO 2027 koji će se održati u Beogradu. Smatramo da je važan događaj taj koji će dati dodatne prilike za razvoj ekonomskih trgovinskih i kulturnih odnosa naših zemalja. Zaista smo zadovoljni interesovanjem koji naši investitori imaju za Srbiju. 2015. godine oko 100 turskih kompanije radilo je u SRbiji, danas je taj broj premašio 1500 sa ukupnim iznosom investicija do 30 miliona dolara.

Napomenuo je da će se povećati broj letova između Srbije i Turske.

- Razgovarali smo da povećamo broj letova između Turske i Srbije. Pošto vidimo interes da se uči turski, radimo na tome da interesovanje bude propraćeno našim insitucijama.

- Danas me u Predsedničkoj palati čeka niz razgovora od strateškog značaja za odnose Srbije i Turske. Naše zemlje imaju razvijene političke odnose, intenzivnu ekonomsku razmenu i snažan investicioni ciklus, posebno u oblasti infrastrukture, energetike, poljoprivrede i turizma. Očekujem da dodatno unapredimo trgovinsku razmenu, otvorimo prostor za nove investicije turskih kompanija u Srbiji, ali i ohrabrimo veće prisustvo naših privrednika na turskom tržištu. Posebnu pažnju posvetićemo i regionalnoj stabilnosti, očuvanju mira na Zapadnom Balkanu i koordinaciji u međunarodnim forumima, u svetlu aktuelnih geopolitičkih izazova. Za Srbiju je od suštinskog značaja da gradi odnose sa važnim regionalnim i globalnim akterima na principima međusobnog poštovanja i konkretne koristi za naše građane. Verujem da će današnji razgovori dati dodatni zamajac strateškom partnerstvu sa Turskom, kao i da će doprineti pozicioniranju Srbije kao pouzdanog i odgovornog partnera u regionu i šire - istakao je Vučić.



Posle bilateralnog susreta sledi sastanak delegacija

Posle sastanka dvojice predsednika, planiran je plenarni sastanak delegacija dveju država.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem su ministar spoljnih poslova Marko Đurić, ministar odbrane Bratislav Gašić, ministar bez portfelja zadužen za oblast pomirenja, regionalne saradnje i društvene stabilnosti Usame Zukorlić, ministarka privrede Adrijana Mesarović i pomoćnik ministra odbrane Nenad Radomirović.

Vučića je na aerodromu u Ankari dočekao ministar industrije i tehnologije Turske Mehmet Fatih Kadžir, čime je započeo jednodnevnu posetu toj zemlji.