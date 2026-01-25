DANAS KLJUČNA SEDNICA VLADE: Prisustvuje i Vučić, početak u 11 časova

Tematska sednica Vlade Republike Srbije, na kojoj će biti otvorena pitanja od najvećeg strateškog značaja za državu, zakazana je za nedelju, 25. januara. Ova sednica privlači posebnu pažnju javnosti jer se očekuje neuobičajen i snažan politički potez – učešće predsednika Srbije u raspravi, i to sa pitanjima upućenim članovima Vlade u ime građana.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Sednicu je sazvao predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut, koji je, pored ministara, na zasedanje pozvao i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kao i predsednicu Narodne skupštine Anu Brnabić. Time će se na jednom mestu naći najviši državni vrh, što dodatno ukazuje na težinu tema koje će biti razmatrane.

Prema saznanjima, očekuje se da predsednik Vučić tokom sednice aktivno učestvuje u razgovoru sa članovima Vlade i da im postavi konkretna pitanja, i to u ime građana Srbije. Taj potez najavljen je kao način da se direktno otvore dileme koje postoje u javnosti i da se na najvišem nivou razmotre izazovi sa kojima se država suočava.

Na dnevnom redu sednice naći će se ključna pitanja vezana za ukupne političke i ekonomske prilike u zemlji, ali i za aktuelna globalna dešavanja koja imaju direktan ili posredan uticaj na Srbiju. Poseban akcenat biće stavljen na realizaciju razvojnih i infrastrukturnih projekata od nacionalnog značaja.

Među tim projektima nalazi se i Ekspo, koji se smatra jednim od najvažnijih razvojnih poduhvata u narednom periodu. Očekuje se da će članovi Vlade podneti detaljne izveštaje o dosadašnjim rezultatima, planovima i rokovima, kao i o izazovima koji prate realizaciju tog i drugih velikih državnih projekata.

Sednica će početi u 11 časova i biće održana u Palati Srbija. Zbog sastava učesnika i tema koje će biti otvorene, očekuje se da ova sednica ima poseban politički i javni značaj, kao i da pošalje jasne poruke o pravcu u kojem se država kreće i načinu na koji se donose ključne odluke.