BIZNIS BLOKADERI JAĆIMOVIĆI: U novembru sin Jaćimovića kukao kako je maloletan, a u januaru upada na fakultet i započinje blokadu (VIDEO)

В.Н.

22. 01. 2026. u 08:14

SIN prevaranta Milomira Jaćimovića u novembru je kukao kako je maloletan, a u januaru upada sa Dinkom Gruhonjićem na fakultet i započinje blokadu!

Foto: Printskrin

Sine šta ti studiraš majke ti, a nemaš ni 18 godina?!?!

Foto: Printskrin

Pogledajte video: 

