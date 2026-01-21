DA SE NE UVREDE PICULA I ŠTIR: Blokaderima smeta čak i izložba o Jasenovcu u holu Narodne skupštine
BLOKADERIMA smeta čak i izložba o Jasenovcu u holu Narodne skupštine jer će uvrediti Tonina Piculu i Davora Ivu Štira!
Kada bi oni bili na vlasti, mi bi se i za Jasenovac izvinjavali, da nam oproste što su izvršili genocid nad srpskim narodom.
U Domu Narodne skupštine, u Centralnom holu, otvorena je izložba „Jasenovac – trajna opomena“, koju organizuje Muzej žrtava genocida uz podršku Ministarstva kulture, povodom osamdesete godišnjice oslobođenja sistema logora Jasenovac, herojskim probojem njihovih zatočenika, posvećenu 27. januaru, Međunarodnom danu sećanja na žrtve Holokausta.
