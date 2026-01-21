Politika

"JA SAM PROTIV TOGA, PA DA JE LEK ZA RAK PRONAŠAO": Smajlović opisala bolesnu mržnju blokadera prema Vučiću (VIDEO)

В. Н.

21. 01. 2026. u 10:30

LjILjANA Smajlović opisala je bolesnu mržnju koju blokaderi gaje prema predsedniku Aleksandru Vučiću.

ЈА САМ ПРОТИВ ТОГА, ПА ДА ЈЕ ЛЕК ЗА РАК ПРОНАШАО: Смајловић описала болесну мржњу блокадера према Вучићу (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Njihov tok misli je: ako njemu nešto ide na ruku, ja sam protiv toga, pa da je lek za rak pronašao - kazala je Smajlović.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BLOKADERI=PARODIJA (VIDEO)
Politika

0 5

BLOKADERI=PARODIJA (VIDEO)

I KADA pomislimo da ta šačica ljudi, koja neko ime koje se uvuklo u uši "blokaderi" ne mogu više da nas nasmeju, iznenade, ili što bi se žargonski reklo, da ne možemo da imamo veći transfer blama dok ih gledamo, evo ga demanti.

21. 01. 2026. u 10:34

Politika
Tenis
Fudbal
DAVID PROTIV GOLIJATA U MINHENU: Sve osim ubedljivog trijumfa Bajerna nad belgijskim prvakom bilo bi ogromno iznenađenje

DAVID PROTIV GOLIJATA U MINHENU: Sve osim ubedljivog trijumfa Bajerna nad belgijskim prvakom bilo bi ogromno iznenađenje