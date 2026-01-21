"JA SAM PROTIV TOGA, PA DA JE LEK ZA RAK PRONAŠAO": Smajlović opisala bolesnu mržnju blokadera prema Vučiću (VIDEO)
LjILjANA Smajlović opisala je bolesnu mržnju koju blokaderi gaje prema predsedniku Aleksandru Vučiću.
- Njihov tok misli je: ako njemu nešto ide na ruku, ja sam protiv toga, pa da je lek za rak pronašao - kazala je Smajlović.
