VUČIĆ SE U DAVOSU POZDRAVIO SA VELIKIM PRIJATELJEM: Uvek mi je drago da ga sretnem (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas zvaničnom otvaranju 56. sastanka Svetskog ekonomskog foruma.
Tokom zvaničnog dela današnje posete, predsednik Aleksandar Vučić se srdačno pozdravio sa predsednikom Azerbijdžana Ilhamom Alijevim, što je objavljeno i na njegovom instagram profilu "buducnostsrbijeav".
- Uvek mi je drago da sretnem velikog ličnog prijatelja, ali i prijatelja Srbije, Ilhama Alijeva sa kojim danas učestvujem na panelu "Oblikovanje ekonomskog identiteta Evroazije" - piše u opisu videa.
