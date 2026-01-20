Politika

VUČIĆ SE U DAVOSU POZDRAVIO SA VELIKIM PRIJATELJEM: Uvek mi je drago da ga sretnem (VIDEO)

В. Н.

20. 01. 2026. u 18:58

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas zvaničnom otvaranju 56. sastanka Svetskog ekonomskog foruma.

Foto: Printscreen/instagram/buducnostsrbijeav

Tokom zvaničnog dela današnje posete, predsednik Aleksandar Vučić se srdačno pozdravio sa predsednikom Azerbijdžana Ilhamom Alijevim, što je objavljeno i na njegovom instagram profilu "buducnostsrbijeav". 

- Uvek mi je drago da sretnem velikog ličnog prijatelja, ali i prijatelja Srbije, Ilhama Alijeva sa kojim danas učestvujem na panelu "Oblikovanje ekonomskog identiteta Evroazije" - piše u opisu videa.

