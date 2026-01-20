VUČIĆ O VOJNOJ SNAZI REGIONA: Verujem da i mi i Hrvatska zaslužujemo bolje mesto, dogodine, verujem, bićemo u prvih 50
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, boravi u Davosu gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu, govorio je i o najnovijim procenama vojne snage Hrvatske i regiona.
- Video sam tu tabelu. Hrvatska ima veoma snažnu vojsku, mislim da je potcenjena snaga Hrvatske, mislim da zaslužuje bolje mesto od 74. kao što mislim da nama nisu računali sve što imamo. I ne znaju šta smo sve dobili. Tako da verujem da i mi i Hrvatska zaslužujemo bolje mesto. Hrvatska ima izuzetno snažnu armiju i niko ko je ozbiljan i odgovoran ne sme to da potcenjuje.
Mi smo bili dovoljno glupi da smo to činili pre 30 i nešto godina. Danas, ako ništa, nismo glupi. Glupo je kad morate da učite iz svojih grešaka, a ne tuđih, ali šta da radimo, bolje je da ikada naučite, nego nikada. Tako da Hrvatska ima veoma snažnu armiju, veoma moćnu vojsku, mi moramo još mnogo, mnogo da snažimo svoju vojsku, još mnogo da je jačamo i to radimo i nastavićemo da radimo, naša vojska će sledeće godine biti neuporedivo bolje plasirana i po ovim indeksima koje ti američki časopisi daju, tako da verujem da ćemo ući u prvih 50, što je gotovo neverovatno za zemlju naše veličine - rekao je.
Kako je rekao, nastavlja se naoružanje Vojske Srbije.
- Mnogo ćemo da radimo, ubrzano, snažno na opremanju naše vojske i iz zemlje i inostranstva.
- Hoćemo da štitimo svoju zemlju, suverenitet naše zemlje i da se borimo za njen opstanak. I da obezbedimo sigurnost i mir našim građanima, da odvratimo svakog potencijalnog agresora - istakao je.
