"RAFINERIJA MORA DA RADI" Vučić o razrešenju situacije sa NIS-om

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je napadima oko MOL-a i NIS-a.

Na pitanje o novinaru Mijatu Lakićeviću koji kaže da je ulazak MOL-a u vlasništvo NIS-a jedno prihvatljivo rešenje za Rusiju, predsednik je odgovorio:

- Gospodin Lakićević pristojno igra šah, verujem da može da igra još bolje, kada bi se malo potrudio, ali igrao sam nekad sa njim, pa znam da on to može malo bolje. I bilo bi dobro da stvari posmatra ne iz ugla Hrvatske, već iz našeg ugla. I zamolio bih ga kada oni to komentarišu da nam samo kažu šta je bila alternativa, a koja nam je to druga opcija bila. A šta je to trebalo da uradimo? Da uđemo u sukob sa Ruskom Federacijom? Da srušimo tradicionalno prijateljstvo koje smo gajili i čuvali stotinama godina, uz sve probleme, uz sve uspone i padove. Da srušimo ono što smo četiri godine gradili neuvodeći sankcije Ruskoj Federaciji. Da im otpremimo imovinu, pa da mi kažemo šta god nama padne na pamet i šta mi želimo i kako hoćemo?

- Šta je to bila alternativa, tačno osim što znate da kritikujete sve što poželite? Znate li koliko smo truda i rada uložili? Znate li koliko smo truda i rada uložili da garantujemo nastavak rada rafinerije? Znate li da to neko nije želeo da prihvati odmah? Logično, imaju rafineriju Bratislava i Budimpešti, ali smo mi tu ubacili sporazum između Srbije i MOL-a. I rafinerija mora da radi. Što ne kažete, neka svaka čast ljudi radili ste, danonoćno borili ste se, da nismo ni osetili, stotinu dana smo bili bez kapi nafte, jer vas nije sramota da ne kažete nijednom bravo za državu.Nijednu kanticu na ulici niste videli. Nisi ti Mijate nijednom poneo kanticu jer si znao da govorim istinu i da smo obezbedili dovoljno rezervi, imali para da sve platimo... Jel vas sramota bar ponekad, malo, jer to radite svojoj zemlji? Da li ćemo moći da dobijemo sve kao što smo želeli - ne nećemo. Mi smo želeli da budemo većinski vlasnici, nismo uspeli. Vi prebacujete nama! Mi smo zadržali pod američkim sankcijama punu stabilnost. Mi smo poštovali i rusko pravo svojine i njihove želje. Mi ćemo uspeti da povećamo procenat vlasništva Republike Srbije. Oni su nas ostavili na 29,87% zbog svog glupog, lakovernog dodvoravanja tobož biračima pred izbore i sa manjinskim vlasništvom i oni su prodali NIS. I još se drznu svi ti blokaderski političari, analitičari, novinari i ostali da nam drže nekakve pridike po tom pitanju. Stvarno me je sramota da odgovaram na takve gluposti. Bavim se ozbiljnim pitanjima i borim se da operemo sve fleke koje su nam ostavili - odgovorio je.

- Imamo shared future sa Kinom, kako to oni nazivaju (zajednička budućnost, prim. aut.). Na evropskom smo putu. Istovremeno gradimo i pokušaćemo uskoro da stvorimo uslove za početak strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama uprkos svemu što se u svetu događa. Uspeli da prevaziđemo sankcije, sa mnogo zemalja imamo toliko bliske i dobre odnose sa kojima najveće zemlje sveta to pokušavaju da izgrade od Emirata, Egipta do mnogih drugih zemalja u svetu - strateške odnose, a šta još od jedne tako male zemlje tražite? Šta u stvari želite? Osim što ćete uvek da kritikujete. Da, obazrivi smo, da li možemo sve da kontrolišemo, ne, ne možemo. Da li može sve da bude ispunjenje naših želja? Da li je svet u kojem živimo fontana želja, gde mi možemo da kažemo hoćemo to i to i da to mora tako da bude. Ne, nije. To je borba svakodnevna i celodnevna. To je borba u kojoj morate da radite i da se trudite svakog bogovetnog dana - naveo je Vučić.