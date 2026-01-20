RTS IGNORIŠE PRETNJE BLOKADERKE BRALOVIĆ: Ćute o monstruoznoj izjavi kakva se nije čula od 1945.

BLOKADERKA Ljiljana Bralović izrekla je jezive reči u Čačku i zapretila svima koji ne misle isto kao oni, a za medijski javni servis njenih pretnji kao da nije ni bilo.

Foto: Printscreen

- Ma ima bre da ih jašemo, i da ih šutiramo! U katran da ih valjamo i u perje. Sve su zaslužili. Nisu oni zaslužili da kao ljudi robijaju, jer je i robija za ljude. Nisu oni ljudi. Mnogo veća kazna njih čeka - izjavila je Bralović.

Pretnje kakve u ovoj zemlju nismo čuli od 1945. godine, ignorišu blokaderi, kao i mediji Dragana Šolaka, što na žalost nije nikakavo iznenađenje.

Ono što je posebno primetno jeste da je izostala i reakcija RTS-a.

Što se njih tiče, ove pretnje kao da se nisu ni desile.

Vučić: Osoba koja ogroman novac dobija iz inostranih fondova

Predsednik Aleksandar Vučić reagovao je na jezivo ponašanje blokaderke Ljiljane Bralović.

- Kada sam, pre samo nekoliko dana, rekao kako će želeti da jašu ljude, siluju žene, te da im je to jedini plan i program koji imaju, pomislio sam da sam preterao. Nisam. Gospođa Bralović, jedan od istaknutih lidera blokadersko-studentskog pokreta nije samo tipičan predstavnik onih koji žele da unište sve vrednosti normalne i pristojne Srbije, već i osoba koja ogroman novac dobija iz inostranih fondova. Toliko o vrednostima i borbi za demokratiju onih koji nam pridike drže svakodnevno. Ponosan sam na činjenicu da sam na čelu pristojne i normalne Srbije koja se svog snagom suprotstavlja onima koji bi da jašu, siluju i, u katranu i perju, valjaju druge ljude, samo zato što drugačije misle. Pozivam građane da ne pokazuju bes, da im odgovorimo ljubavlju prema Srbiji i da ih pobeđujemo svuda i na svakom mestu u našoj lepoj otadžbini - napisao je Vučić na Instagramu.