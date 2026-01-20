RTS IGNORIŠE PRETNJE BLOKADERKE BRALOVIĆ: Ćute o monstruoznoj izjavi kakva se nije čula od 1945.
BLOKADERKA Ljiljana Bralović izrekla je jezive reči u Čačku i zapretila svima koji ne misle isto kao oni, a za medijski javni servis njenih pretnji kao da nije ni bilo.
- Ma ima bre da ih jašemo, i da ih šutiramo! U katran da ih valjamo i u perje. Sve su zaslužili. Nisu oni zaslužili da kao ljudi robijaju, jer je i robija za ljude. Nisu oni ljudi. Mnogo veća kazna njih čeka - izjavila je Bralović.
Pretnje kakve u ovoj zemlju nismo čuli od 1945. godine, ignorišu blokaderi, kao i mediji Dragana Šolaka, što na žalost nije nikakavo iznenađenje.
Ono što je posebno primetno jeste da je izostala i reakcija RTS-a.
Što se njih tiče, ove pretnje kao da se nisu ni desile.
Vučić: Osoba koja ogroman novac dobija iz inostranih fondova
Predsednik Aleksandar Vučić reagovao je na jezivo ponašanje blokaderke Ljiljane Bralović.
- Kada sam, pre samo nekoliko dana, rekao kako će želeti da jašu ljude, siluju žene, te da im je to jedini plan i program koji imaju, pomislio sam da sam preterao. Nisam. Gospođa Bralović, jedan od istaknutih lidera blokadersko-studentskog pokreta nije samo tipičan predstavnik onih koji žele da unište sve vrednosti normalne i pristojne Srbije, već i osoba koja ogroman novac dobija iz inostranih fondova. Toliko o vrednostima i borbi za demokratiju onih koji nam pridike drže svakodnevno. Ponosan sam na činjenicu da sam na čelu pristojne i normalne Srbije koja se svog snagom suprotstavlja onima koji bi da jašu, siluju i, u katranu i perju, valjaju druge ljude, samo zato što drugačije misle. Pozivam građane da ne pokazuju bes, da im odgovorimo ljubavlju prema Srbiji i da ih pobeđujemo svuda i na svakom mestu u našoj lepoj otadžbini - napisao je Vučić na Instagramu.
Preporučujemo
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)