"LUSTRACIJA NAM PRIZIVA ONE STRAŠNE PRIZORE IZ 1945." Bokan: Već merkaju za preseljenje stanove onih koji su se usudili da brane Srbiju

ANALITIČAR Dragoslav Bokan komentarisao je za "Novosti" najave blokadera na protestu u Novom Sadu o uvođenju lustracije zakonom za političke neistomišljenike.

- Teško je govoriti o blokaderima jer je njihov koncept da je samo ono što oni govore vrednost zakona ili ustava, za razliku od svega ostalog čega se mi ostali pridržavamo, a njih ničim ne obavezuje. Zato oni kad čine nasilje, to nije nasilje, oni kad vređaju, to nije vređanje. Oni kad kleveću, to nije kleveta. Oni kad prete, to nije pretnja. A mi, ako se samo pomerimo, ako podignemo pogled, samo odreagujemo, pokušamo da odgovorimo, to je odmah sve najgore. Sve što mi radimo, po njima, je karikatura, a ono što oni rade zaslužuje da bude oslikano ikonom - ističe Bokan.

Analitičar navodi da je reč o nastavku iste priče po kojoj cilj opravdava sredstvo, a cilj je preuzivanje vlasti van izbora.

- To je njihov koncept. I zato, njihove reči nemaju nikakvu vrednost sem nastavak iste priče u kojima cilj opravdava sredstvo, a cilj je preuzivanje vlasti van demokratskih izbora, ne političkim putem, tehnikom državnog udara, prekriveno maskom sada pomodne obojene revolucije. Tako da, kada oni govore o lustraciji, to onda liči na lustraciju iz 45-e ili na inkvizicijsku lustraciju iz vremena rađanja protestantizma ili, pre toga, inkvizicije. Dakle, priča je pojednostavljena kroz ideju političkog rasizma, njima je sve dopušteno, oni su jedini punovažni građani, mi ostali narod obični, ćacad, mi nemamo nikakva prava, i na nas se ne odnosi ono što se odnosi na naše potencijalne robovlasnike i buduće gospodare. U tom smislu, lustracija nam priziva one strašne prizore iz 45-e, 46-e godine, sa teranjem porodica na ulicu, a uz to i ubijanjem njihovih domaćina, bez ikakvog argumenta, najčešće, i bez pravne optužnice. Za lustraciju već merkaju Dedinje, Topčider, Beograd na vodi, Dorćol, za preseljenje u stanove onih koji su se usudili da brane Srbiju i vlast izabranu demokratskim izborima. Toliko o njihovoj lustraciji i o njima - poručio je Bokan.

Podsetimo, na propalom protestu blokadera u Novom Sadu iznesena je ideja lustracije kao politički program. Reč je o skandalu bez presedana. Ono što su blokaderi izgovorili pred kamerama i malobrojnom publikom više nije politički stav, već otvorena pretnja društvu. Pod plaštom "očišćenja" i "isceljenja", oni bi da uvedu lustraciju zakonom, i to ne za korupciju ili krivična dela, već za — pogrešno mišljenje.

