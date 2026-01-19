BLOKADER VUK ALEKSIĆ SA FPN-A ZGROZIO NACIJU: Pravda siledžije koje su napale Anu Bekutu (VIDEO)
BLOKADER Vuk Aleksić pravda siledžije koje su napale Anu Bekutu.
- Znate kako, kolege od ove pevačice dolaze u situaciju da ne mogu da pevaju čak ni u svom toaletu a kamoli da imaju koncert a studente nisu gađali grudvama, već su ih gazili automobilima! - rekao je blokader.
Podsetimo, estradna umetnica Ana Bekuta, doživela je na dočeku srpske Nove godine u Čačku da je nakon 40 godina karijere nekolicina blokadera gađa ledenicama u glavu!
Umesto sažaljenja i empatije od blokaderskih medija stiže - ismevanje.
Očigledno je da mediji pod kontrolom blokadera imaju zadatak da relativizuju ovaj napad, za koji je Tužilaštvo podnelo 6 krivičnih i 5 prekršajnih prijava.
Kao i mnogo puta do sada blokaderi se na libe da udaraju na slabije.
Poseban pik izgleda imaju na žene, majke i bake, jer ovo nije prvi put da su upravo one njihove mete.
