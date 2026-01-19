Politika

BLOKADER VUK ALEKSIĆ SA FPN-A ZGROZIO NACIJU: Pravda siledžije koje su napale Anu Bekutu (VIDEO)

В.Н.

19. 01. 2026. u 08:12

BLOKADER Vuk Aleksić pravda siledžije koje su napale Anu Bekutu.

БЛОКАДЕР ВУК АЛЕКСИЋ СА ФПН-А ЗГРОЗИО НАЦИЈУ: Правда силеџије које су напале Ану Бекуту (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Znate kako, kolege od ove pevačice dolaze u situaciju da ne mogu da pevaju čak ni u svom toaletu a kamoli da imaju koncert a studente nisu gađali grudvama, već su ih gazili automobilima! - rekao je blokader.

 

Podsetimo, estradna umetnica Ana Bekuta, doživela je na dočeku srpske Nove godine u Čačku da je nakon 40 godina karijere nekolicina blokadera gađa ledenicama u glavu! 

Umesto sažaljenja i empatije od blokaderskih medija stiže - ismevanje.

Očigledno je da mediji pod kontrolom blokadera imaju zadatak da relativizuju ovaj napad, za koji je Tužilaštvo podnelo 6 krivičnih i 5 prekršajnih prijava.

Kao i mnogo puta do sada blokaderi se na libe da udaraju na slabije.

Poseban pik izgleda imaju na žene, majke i bake, jer ovo nije prvi put da su upravo one njihove mete.

Pgledajte video:

