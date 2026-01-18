"NADAM DA ĆE DOGOVORA BITI" Vučić o pregovorima oko NIS-a: Mi smo morali da platimo visoku cenu grešaka nekadašnjeg rukovodstva
PREDSEDNIK Vučić je istakao da se nada dobrim vestima kada je NIS u pitanju.
- Mi smo zbog svega ovoga morali da platimo visoku cenu grešaka nekadašnjeg rukovodstva - dodao je predsednik Srbije.
- Sada bi trebalo da glavne tačke budućeg ugovora - jasni svojinski odnosi, kako će biti postavljeno buduće preduzeće, koliki udeo će imati koja kompanija, kao i neke druge stvari iz biznis plana budu dostavljene američkom OFAK-u da bi oni mogli da donesu odluku pre 23. o produženju operativne licence za NIS, kako bismo mi mogli da nastavimo da funkcionišemo normalno. Mi još nemamo dogovor oko toga, ali se nadam da će dogovora biti. Naši pregovarački timovi rade. Uključen sam u to u potpunosti. Uvek je to stvar kompromisa i verujem da ćemo do nekakvog kompromisa doći - naveo je Vučić.
Preporučujemo
VUČIĆ O DAVOSU: Tu može da se reši mnogo važnih stvari za našu zemlju
18. 01. 2026. u 13:51
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)