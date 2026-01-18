Politika

"NADAM DA ĆE DOGOVORA BITI" Vučić o pregovorima oko NIS-a: Mi smo morali da platimo visoku cenu grešaka nekadašnjeg rukovodstva

PREDSEDNIK Vučić je istakao da se nada dobrim vestima kada je NIS u pitanju.

- Mi smo zbog svega ovoga morali da platimo visoku cenu grešaka nekadašnjeg rukovodstva - dodao je predsednik Srbije. 

- Sada bi trebalo da glavne tačke budućeg ugovora - jasni svojinski odnosi, kako će biti postavljeno buduće preduzeće, koliki udeo će imati koja kompanija, kao i neke druge stvari iz biznis plana budu dostavljene američkom OFAK-u da bi oni mogli da donesu odluku pre 23. o produženju operativne licence za NIS, kako bismo mi mogli da nastavimo da funkcionišemo normalno. Mi još nemamo dogovor oko toga, ali se nadam da će dogovora biti. Naši pregovarački timovi rade. Uključen sam u to u potpunosti. Uvek je to stvar kompromisa i verujem da ćemo do nekakvog kompromisa doći - naveo je Vučić.

