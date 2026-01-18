HAPŠENI BLOKADERSKI DVOJAC PONOVO VREĐA VUČIĆA! Pominju osvetu i svinjokolj - Iza svega se krije ova namera (VIDEO)

VODITELj i ideolog blokadera Aleksandar Dikić i advokat Čedomir Stojković, inače obojica hapšeni zbog pozivanja na rušenje ustavnog poretka, sramno su, ponovo, vređali predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Foto: Printskrin

- On je budala. Njegove reči su nebitne. To su reči budale - naveo je Stojković.

- To je zadatak medija. On je čovek na poziciji moći. I ništa mu neće smetati da mu kažemo da je idiot i da je budala. Mi njega možemo da psujemo, on nas ne sme. I to je zdrav politički sistem - nadovezao se Dikić.

- I da ponovimo, ako nekome nije bilo jasno da neće biti mira u Srbiji dok je Aleksandar Vučić predsednik, evo da ponovimo, neće biti mira u Srbiji dok je Aleksandar Vučić predsednik. I vreme je to potvrdilo. Tako je. Srbija se neće smiriti, Srbija će biti u nemiru, bit će blokade, da li univerziteta, škola, raskrsnica - rekao je između ostalog Stojković.

Ideolog blokadera Čedomir Stojković se tu nije zaustavio, već je nastavio sa najsramnijim vređanjem pominjući svinokolj.

- Naša vlast je svinjska vlast. Ako ima neka metafora koja može da ih opiše, to je ta metafora. Oni su sebi stavili krunu na glavu svinja, sa svinjama se ništa ne računa. I ništa se neće pamtiti. I ništa se neće pamtiti. Pamti se po ljudima, jer ne prave se pršute od ljudi, nego od svinja. Dobro, da izbegnemo priču o svinjokolju.

Pogledajte priloženi snimak:

U ovom još jednom u nizu sramnom izlaganju Čedomira Stojkovića posebno treba obratiti pažnju na malicioznu i nadasve opasnu rečenicu "svinjama se ništa ne računa". Kao da ovo nije i više nego dovoljno i više nego iznad svih granica normalnog ponašanja Stojković dodaje "I ništa se neće pamtiti. Pamti se po ljudima, jer ne prave se pršute od ljudi, nego od svinja".

Zašto je baš ovaj deo Stojkovićevog izlaganja krajnje maliciozan i opasan? Upravo ovde još jednom vidimo na delu jasan cilj blokadera i njihovih ideologa, sa kojima se susrećemo već mesecima. Njihov jasan cilj jeste pokušaj demonizacije i dehumanizacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Šta se zapravo krije iza ove namere?

Ukoliko blokaderi uspešno dehumanizuju i demonizuju srpskog predsednika, ukoliko uspešno predstave da on nije čovek već, na ovom konkretnom primeru Stojkovićevog izlaganja "svinja", onda blokaderi uspešno nameću narativ i stvaraju atmosferu u kojoj postaje nomalno da se taj "nečovek" predsednik vređa, da mu se najstrašnije vređa i napada porodica, takođe njegovi istomišljenici, da mu se preti ubistvom ili da se u krajnjoj instanci i ubije. Sve ove nepravde i zločini, učinjeni nad "nečovekom" više nisu nepravde i zločini i to je ono što blokaderi pokušavaju da ostvare konstantnom dehumanizacijom i demonizacijom predsednika Srbije.

Laži kao osnovno sredstvo manipulacije

Dehumanizacija predsednika Srbije vodi se bukvalno na svim nivoima.

Osnovno sredstvo kojim se blokaderi i njihovi ideolozi služe u ostvarivanju ovih nečasnih namera jesu laži. Mesecima smo svedoci kako su se te iste laži, izmišljenje afere i nedokazane krivice predsednika Srbije jedna za drugom smenjivale. Od Jovanjice, zvučnog topa, navodnog njegovog lika na paketima sa kokainom, ubijenog dečaka u Valjevu, predsednik Srbije je njihova konstantna meta - a cilj uvek isti i jasan - predstaviti da on nije čovek.

Šta je zajedničko svim ovim lažima i besmislicama? To što niko nikada nije rekao izvini. Od blokaderskih ideologa do blokaderskih medija koje konstantno bez ikakvog kritičkog osvrta sve ove laži prenose - niko nikada nije rekao izvini. Od najsitnije do najkrupnije, laž sustiže jedna drugu, traje neko vreme, priču vrte, a nakon što se ispostavi da je laž potpuna, izvinjenja nema. Kako je više puta istakao i sam predsednik - "tim gore po istinu..."

Šta je krajnji cilj?

Uništavanje Vučića otvara put do onoga što je glavni cilj blokadera, njihovih ideologa i poklonika. Uništavanje Vučića vodi do uništavanja Srbije. One Srbije koju je nakon pogubnih godina njihove vladavine ponovo na noge stavio upravo predsednik Vučić.

Upravo taj Vučić kojeg blokaderi pokušavaju da naprave "nečovekom" u Srbiji je sagradio puteve, sagradio pruge, uložio u zdravstvo, otvarao nove bolnice i škole, više puta povećavao penzije, radio na životnom standardu građana... Ukratko rečeno, sve ono što oni nisu uradili i sve ono što njih nije zanimalo. Sve ono protiv čega nemaju šansu da se izbore.

"To su sve naše pare" kao vrhunac licemerja

I onda, u momentima kada njihovo licemerje i besramlje dostigne vrhunac, blokaderi kažu - "to su sve naše pare". Tako je, u pitanju jeste novac građana Srbije, ali taj novac je postojao i kada su oni bili na vlasti, stim što tada građani Srbije od tog novca nisu viđali nikakvu korist. Za vreme njihove vlasti građani su ostajali bez posla, niko nije gradio puteve, ni obnavljao, a kamo li otvarao nove bolnice i škole, razvojne centremnaučno-tehnološke parkove, a novcem građana oni koji su danas blokaderi punili su svoje džepove.

O ovom vrhunskom licemerju jednom prilikom govorio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Postoji još jedan trik kojim se neki ljudi služe da bi omalovažili veliki trud države a to su "naše pare". To je nešto najpokvarenije i najnetačnije na svetu. Pa što onda birate državu? Što onda birate rukovodstvo? Zbog čega uopšte izbori? Zbog čega glasanje? Pa to su naše pare. Svejedno je koja je na vlasti, to su naše pare. Pa upravo nije svejedno i nikad nije bilo svejedno i nikad neće biti svejedno. Uvek država upravlja našim parama i ne samo da upravlja, već država obezbeđuje više novca ili manje novca. I da vas odmah obavestim da li ste videli koliko je stanje javnih finansija danas dobro mi smo danas na deviznom tržištu kupili 55 miliona evra - naveo je Vučić.