BLOKADERI PONOVO BRUTALNO TERORIŠU BEZ TRUNKE EMPATIJE: Bekuta im opet glavna žrtva za dizanje na stub srama (FOTO)

LEGENDA srpske estrade ponovo je brutalno napadnuta od strane blokaderskih divljaka i njihovih blokaderskih medija.

Nije prošlo ni par dana od kada su Bekutu zasuli grudvama i žigosali na koncertu za Novu godinu, zbog čega je spas morala da potraži u vozilu.

Da je u pitanju bilo koje ljudsko biće, a ne žena koja je legenda domaće muzičke scena, ovakav izliv nasilja bi bio za svaku osudu. Blokaderi su opet pokazali da je njihova politika nasilje, a uža specijalnost nasilje nad ženama.

Ovaj put blokadersko razbojničko ponašanje prevršilo je svaku meru. Na blokaderskom portalu "Nova" bez imalo trunke i srama objavljena je njena fotografija uz bestidno izrugivanje "Ana peva u podrumu, Ana peva u tenku"...

Dokle će jedna razbojnička manjina u Srbiji terorisati ostatak Srbije bez imalo stida? Bez bilo kakvog osećaja za empatiju blokaderi su jasno pokazali da nemaju nikakvog osećaja i da im je samo jedan cilj, a to je da sakupljaju klikove na tuđem žigosanju.

Ovu bolest koju blokaderi šire punom parom jasno pokazuje da imaju pik na majke, žene, i bake, jer ovo nije prvi put da su oni njihove mete.

O ovim sramnim napadima govorio je ranije i predsednik Vučić koji je iste i oštro osudio:

"Sve što rade, sve je laž. Lagali su i za novac koji je dat. I nije dat Ani Bekuti, već za celu manifestaciju", naveo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom obraćanja nakon sastanka sa ministrom za Evropu i spoljne poslove Francuske Žan-Noelom Baroom, a komentarišući jeziv napad blokadera na estrandu umetnicu Anu Bekutu u Čačku.

- I to je očekivan novac, zna se koliko vredi pevanje Ane Bekute. Niko nije uzeo ni dinara nigde. A te priče - mogli sta za decu da date. Pa što vi iz Medijane niste dali, nego ste dali za Anu Štajdohar? Šta, ona je bolja od Ane Bekute? Nemojte da se šalite. Različiti su ukusi, samo nemojte da pričamo o objektivnoj vrednosti umetničkog delovanja Ane Bekute i Ane Štajdohar. Nije za porediti. Za to ne morate da budete ekspert. Ja sam šokiran snimcima koje sam video. Da smo snimili nekoga ko ledenicama gađa kuče, svi bismo ga osudili i rekli da su zlikovci i zlotvori. Pošto je reč o čoveku, posebno ženi, njima je sve to dozvoljeno, jer ona nije ni čovek, ni žena, kao što ja nisam ni čovek, ni muškarac. Mi smo ćaci, ćacije imate pravo da ubijate, to nisu ljudi. Na šta vas to podseća? Na koje vreme, čiju ideologiju? Ako neko gađa ženu, a ta žena ne deli političke stavove sa nama, onda udri još jače. Verujem da su to ljudi videli i dobro razumeli i da će na budućim izborima izabrati pristojnu Srbiju - naveo je predsednik Srbije.