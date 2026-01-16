VUČIĆ O FORUMU U DAVOSU: Najvažniji su za nas susreti sa onima kojima treba da rešavamo pitanje NIS-a

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će za Srbiju na predstojećem Svetskom ekonomskom forumu u Davosu biti najvažniji susreti sa onima sa kojima moramo da rešavamo pitanja, od NIS-a, druga energetska pitanja i, naravno, sva velika politička pitanja.

Foto: Printskrin

- Najvažnije je da sačuvamo mir - istakao je predsednik Srbije za TV Pink , nakon što je prisustvovao potpisivanju Zajedničke izjave o projektu beogradskog metroa i Memoranduma o razumevanju za izgradnju kanalizacionog kolektora za sakupljanje otpadnih voda grada Beograda. Vučić je ukazao na značaj Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, kao mesta gde se ne radi samo o tome ko je prisutan, već o tome o čemu se razgovara i kako se donose ključne odluke.

Dodao je da je tom forumu prisustvovao 12 puta, uključujući i letnji Davos tokom pandemije, kao i da te prilike koristi za razgovore sa globalnim liderima i donošenje strateških uvida za Srbiju.

- Najvažniji su susreti u manjim sobama i kuloarima, gde možete imati i do 15 sastanaka dnevno bez potrebe da putujete širom sveta - naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, forum u Davosu predstavlja jedinstvenu priliku za Srbiju i druge zemlje da razmene mišljenja, grade dijalog i reše ključna politička i energetska pitanja bez potrebe za dugim međunarodnim putovanjima.

Vučić je dodao da će na ovogodišnjem forumu učestvovati i brojni afrički lideri, kineski potpredsednik vlade, kao i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, što, kako je istakao, omogućava direktan dijalog sa ključnim akterima u svetu.

Vučić je posebno naglasio da prisustvuje svim predavanjima kako bi imao uvid u mišljenja drugih i aktivno učestvovao u razmeni informacija.

- Obično je uvek samo jedan predsednik na svemu o tome, to sam ja, zato što ja odem ujutru od pola osam i onda do uveče osam, pola devet, dok se ne vratimo u drugo selo Klosters - dodao je predsednik Srbije.

Govoreći o pripremama za Ekspo 2027, naglasio je da je glavni cilj da sve bude završeno do 1. decembra, kada se predaju ključevi od paviljona.

- Suočavamo se sa mnogim problemima: kompanije ne rade nedeljom ili tokom praznika, radna snaga je ograničena zbog zime, ali sve to moramo da rešimo i da dostignemo cilj - rekao je predsednik Srbije.

Dodao je da je njegova strategija da prati svaki detalj procesa i da zahteva maksimalnu posvećenost od svih partnera.

- Nadam se i verujem da ćemo završiti sve i daćemo maksimum, ne samo mi, već i sve kompanije koje rade sa nama. Ako nisu u stanju, menjaćemo ih i u poslednjem trenutku" - rekao je predsednik Vučić.

