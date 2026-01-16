PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obraća se nakon sastanka sa ministrom za Evropu i spoljne poslove Francuske Žan-Noelom Baroom.

Vučić je za televiziju Pink kazao da je sastanak protekao dobro.

- Gospodin Baro ima i svoju evropsku agendu. Najduže smo govorili o bilateralnoj saradnji - naveo je Vučić i dodao da su francuske kompanije angažovane na nekim o najvažnijih projekata u našoj zemlji.

- Mi smo razgovarali i o vojno-tehničkoj saradnji. Radimo svoj posao u tišini. Sa Francuskom razgovarali i o geopolitičkoj situaciji - kazao je Vučić.

O tome dokle je Srbija stigla na putu evrointegracija, predsednik kaže:

- Pozivam i Anu Brnabić da pokuša da proces napravi inkluzivnijim. Moj poziv je da se još jednom otvori taj razgovor, probajte ponovo da uključite i sve druge u taj proces - rekao je Vučić.

Dodao je da ne napada EU već čuva Srbiju.

- Svi u Evropi znaju da ja bojkotujem Tonina Piculu i slične njemu. Sa takvima neću da razgovaram i ne stidim se, onima koji žele uništenje Srbije. Znamo iz Piculinih izjava da on to čine. Niti su nas pitali jesu li pozvani, niti su sa nama komunicirali datume. Pre mesec dana su to zakazivali. Ja sam pre pet meseci imao dogovoreno u Davosu. Što nas niste pitali i bar elementarno poštovanje pokazali? Vi ne želite to, već želite da kažete - oni neće dijalog. Mi se nalazimo na evropskom putu, ali da budemo ponižavani, moj posao je da to ne dozvolim - rekao je Vučić.

Kazao je da će izaći sa pet izjava, doneće još jednu deklaraciju u februaru ili martu.

- Bez veze priča, prazna priča, kao za malu decu - dodao je.

O forumu u Davosu

- Bio sam 12 puta u Davosu. Uvek sam to koristio kao dobro mesto za razgovore sa ljudima, imate one kuloare, sednete i razgovarate. Svi dolaze u Davos, da budu saslušani, da slušaju druge. Ja odem ujutru i do uveče do osam, pola devet. Najvažniji su za nas susreti sa onima kojima treba da rešavamo pitanje NIS-a i druga energetska pitanja - kaže Vučić.

O lečenju dece

- Kada ne možete da čestitate nekome, onda kažete - to su naše pare. Pa to su uvek naše pare, ali se nikada nismo tako razvijali. To zavisi od rukovodstva, uvek put jedne zemlje zavisi od rukovodstva. Što se tiče lečenja dece u inostranstvu, retkih bolesti, inovativnih lekova, to su desetostruko, negde stostruko više. To vam je razlika između dve Srbije, pogledajte penzije, plate danas - naveo je predsednik.

Vučić je podsetio da sve prolazi zahvaljujući striktno negativno orijentisanim njihovim medijima, kao i društvenim mrežama.

- Nemate nikakvu šansu da demantujete svaku laž. Ja mogu da napravim jedan post ili dva ili tri, na tri miliona postova prepunih laži nemoguće je odgovoriti. To radite zbog suštine, istine, stvarnosti, onoga što ostaje iza vas. Neće moći to da kažu za Beograd na vodi, za naučno-tehnološke parkove... Radite to zbog istorije, zbog boljitka ljudi. Stalno slušate laži o meni, samo da bi se raširila mržnja. Zašto? Zato što štitim Srbiju.

O ubistvu Olivera Ivanovića

- Verujem da ne postoj savršeni zločini i da nikada ništa ne može da se sakrije. Verujem da ćemo i to otkriti do kraja - kazao je Vučić.

O napadu na Anu Bekutu

- Sve što rade, sve je laž. Lagali su i za novac koji je dat. I nije dat Ani Bekuti, već za celu manifestaciju. I to je očekivan novac, zna se koliko vredi pevanje Ane Bekute. Niko nije uzeo ni dinara nigde. A te priče - mogli sta za decu da date. Pa što vi iz Medijane niste dali, nego ste dali za Anu Štajdohar? Šta, ona je bolja od Ane Bekute? Nemojte da se šalite. Različiti su ukusi, samo nemojte da pričamo o objektivnoj vrednosti umetničkog delovanja Ane Bekute i Ane Štajdohar. Nije za porediti. Za to ne morate da budete ekspert. Ja sam šokiran snimcima koje sam video. Da smo snimili nekoga ko ledenicama gađa kuče, svi bismo ga osudili i rekli da su zlikovci i zlotvori. Pošto je reč o čoveku, posebno ženi, njima je sve to dozvoljeno, jer ona nije ni čovek, ni žena, kao što ja nisam ni čovek, ni muškarac. Mi smo ćaci, ćacije imate pravo da ubijate, to nisu ljudi. Na šta vas to podseća? Na koje vreme, čiju ideologiju? Ako neko gađa ženu, a ta žena ne deli političke stavove sa nama, onda udri još jale. Verujem da su to ljudi videli i dobro razumeli i da će na budućim izborima izabrati pristojnu Srbiju.

O Draganu Đilasu

O navodima Dragana Đilasa da mu sat otkucava, Vučić kaže:

- Isto je to rekao i 2017. kada je organizovao proteste. Meni svakako sat otkucava, kao i svakom čoveku, i biološki. I politički, od onog sekunda kada sednete i dođete u kancelariju, otkucava vam sat. Samo, negde je potrebno više sati i dana, a negde to brzo prođe, zavisi od građana Srbije. Ponajmanje zavisi od onoga što želimo gospodin Đilas i ja, kojeg izuzetno poštujem. Verujem da će on biti jedan od glavnih organizatora tih budućih lista i da će snažno ući u kampanju. Ja prihvatam da su oni favoriti. Ja ću pomoći nekoj drugoj listi - listi koju doživljam kao listu koja treba da predstavi normalnu i pristojnu Srbiju, u kojoj žene neće da napadaju i tuku, Srbiju koja neće da se obračunava sa političkim neistomišljenicima, jer kao što vidite gospodin Đilas lepo, udobno i ugodno živi. Oni jesu favoriti, imaju ogromnu spoljnu podršku, podržali su ih otvoreno i Kurti, i Picula i Plenković i DPS, i zvanično Sarajevo... To je veoma široka podrška. Nije to nimalo naivno. Ogroman novac, podrška, čestitam, uspeli su da to naprave. Naše je pravo da se legalnim, legitimnim i demokratskim sredstvima borimo, ne noževima i pištoljima i ledenicama. Već rečima, idejama, planovima, rezulatima rada. Svakako će biti teško - poručio je predsednik.