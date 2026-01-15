TOTALNI RAT MEĐU BLOKADERIMA U KULI POKAZUJE SVU ISTINU O NJIMA: Mrze se, oči bi jedni drugima povadili i bore se isključvo za fotelje!
NASTAVLjA se rat među blokaderima i borba za fotelje, a sada su pale maske i zgubidanima u Kuli.
Manjina zgubidana u Kuli, se za sada, podelila u čak dve blokaderske grupe za izlazak na lokalne izbore.
Ispred blokadera ''Mladi Kule'' Katarina Perović potvrdila je da su se posvađali oko - fotelja, koje nisu ni osvojili.
- Postojala je neka komunikacija sa njima, postoji i dalje da bi došlo do nekog ujedinjenja. Međutim, i sami ste videli saopštenje da su se te građanske incijative udružile sa opozicijama od kojih smo se i mi na samom početku našeg delovanja ogradili - rekla Perović i dodala da ne može da da nikakve "konkretne informacije o saopštenju" jer ni njima "nije jasno šta se tu desilo".
Iz ZLF kažu da ipak "ništa nije potpisano i ništa nije zvanično".
Sa druge strane, blokader Zlatko Ostojić je istakao da je bio najavljen sastanak sa ''Mladima Kule'' do kog nije došlo.
Pred svake izbore gledamo istu priču.
Prvo se ujedine, pa se pre izbora razjedine, jer ne mogu da se dogovore oko funkcija koje - nisu ni dobili.
