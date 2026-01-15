Politika

TOTALNI RAT MEĐU BLOKADERIMA U KULI POKAZUJE SVU ISTINU O NJIMA: Mrze se, oči bi jedni drugima povadili i bore se isključvo za fotelje!

В.Н.

15. 01. 2026. u 20:59

NASTAVLjA se rat među blokaderima i borba za fotelje, a sada su pale maske i zgubidanima u Kuli.

Foto: Printscreen

Manjina zgubidana u Kuli, se za sada, podelila u čak dve blokaderske grupe za izlazak na lokalne izbore. 

Ispred blokadera ''Mladi Kule'' Katarina Perović potvrdila je da su se posvađali oko - fotelja, koje nisu ni osvojili.

- Postojala je neka komunikacija sa njima, postoji i dalje da bi došlo do nekog ujedinjenja. Međutim, i sami ste videli saopštenje da su se te građanske incijative udružile sa opozicijama od kojih smo se i mi na samom početku našeg delovanja ogradili - rekla Perović i dodala da ne može da da nikakve "konkretne informacije o saopštenju" jer ni njima "nije jasno šta se tu desilo".

Foto: Printscreen

Saopštenje - Ujedinjeni za Kulu


Iz ZLF kažu da ipak "ništa nije potpisano i ništa nije zvanično".

Sa druge strane, blokader Zlatko Ostojić je istakao da je bio najavljen sastanak sa ''Mladima Kule'' do kog nije došlo.

Foto: Printscreen

Pred svake izbore gledamo istu priču.

Prvo se ujedine, pa se pre izbora razjedine, jer ne mogu da se dogovore oko funkcija koje - nisu ni dobili. 

