PROTIV NARODA I DRŽAVE: Picula i blokaderska opozicija u zajedničkoj misiji

NEZVANA delegacija EP, grubo kršenje protokola i otvoreno mešanje u unutrašnje stvari Srbije razotkrili su pravu agendu Tonina Picule – uz zdušnu podršku domaće opozicije

Foto: Printscreen

Ovo više nije licemerje – ovo je otvorena politička agresija upakovana u floskulu o "evropskim vrednostima".

Tonino Picula ne dolazi u Srbiju kao gost, niti kao posrednik, niti kao neko ko želi dijalog. On dolazi kao ideološki egzekutor, čovek koji je Srbiji odavno presudio i sada samo traži način da presuda bude sprovedena.

Godinama gradi karijeru na napadima na Srbiju, na relativizaciji srpskih žrtava, na srbofobiji upakovanoj u birokratski jezik Brisela. Za njega Srbija nije partner, već "problem". Nije država, već "slučaj". I sada bi, posle svega, da glumi neutralnog evropskog gosta. To nije samo bezobrazluk – to je uvreda.

Zato poruka da nije dobrodošao nije incident, već odgovor. Normalan. Suveren. Državnički. Svaka zemlja koja drži do sebe ima pravo – i obavezu – da kaže NE onima koji joj otvoreno žele političku štetu. Problem nije u toj odluci. Problem su oni koji su na tu odluku skočili kao opareni – domaća opozicija i blokaderi, večiti podanici tuđih interesa.

Ko zahteva da se Picula dočekuje sa poštovanjem, ne brani Evropu. Taj pljuje Srbiju. Taj poručuje da smo mi dužni da se klanjamo svakome ko dođe iz Brisela – čak i kada nas javno vređa, ponižava i poziva na političko „eliminisanje“ onoga što Srbija jeste.

Delegacija Evropskog parlamenta dolazi u Beograd 22. januara – ali nepozvana. Bez dogovora. Bez konsultacija. Bez osnovnog protokola. Sami su se najavili, sami sebi dali za pravo da određuju termine i sada glume uvređene jer ih Srbija nije dočekala raširenih ruku. To nije evropski manir. To je kolonijalni mentalitet - uverenje da Srbija nema pravo da bira sagovornike, da njene institucije ne vrede koliko njihove funkcije i da se u nju može dolaziti nepozvan, sa spiskom zahteva, tonom nadređenog i očekivanjem poslušnosti.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić raskrinkala je Piculinu manipulaciju do koske: nisu došli nenajavljeno – došli su nepozvani. To je ključna razlika. I to Picula vrlo dobro zna. Ali mu istina ne odgovara, jer ruši narativ u kojem je on "žrtva", a Srbija "neposlušna provincija".

Nisu pitali da li datumi odgovaraju. Nisu razgovarali sa institucijama. Samo su poslali obaveštenje i očekivali da ih predsednik države i parlament prime. To nije dijalog. To je demonstracija sile. Poruka da Srbiju vide kao teritoriju, a ne kao državu.

I zato ovde nema nikakvog "bojkota". Postoji samo odluka da Srbija neće biti potrčko. Da neće biti kolonija. Da neće stajati mirno dok je vređaju. Poštovanje se ne traži – ono se podrazumeva. A Picula je pokazao da ga prema Srbiji nema.

Uostalom, da se ne lažemo: Picula ne predstavlja ni Evropski parlament ni Evropsku uniju. On je jedan od 720 poslanika. Ni više, ni manje. Sve ostalo je njegova lična agenda. I zato će se, u skladu s tim, sastati sa nekima od 250 narodnih poslanika u Srbiji. Taman koliko zaslužuje.

Ali prava istina je još ogoljenija. Picula je javno poručio da Srbija pod Aleksandrom Vučićem "ne može u EU", da predsednik to zna i da ga "nije briga". Govorio je o potrebi da se "eliminišu" određene politike u Srbiji. To više nije izveštaj. To je otvoreni poziv na političko prevaspitavanje jedne države. To nije evropska vrednost. To je politička arogancija.

Po toj istoj matrici pisana je i najnovija Rezolucija EP o Srbiji – jednostrana, ostrašćena, suprotna sopstvenim deklarativnim načelima EU, ali savršeno uklopljena u Piculinu ličnu misiju.

Opozicija se Piculi raduje kao mesiji

I zato ne čudi što se (anti)srpska opozicija – Đilas, Marinika, Ponoš i ostatak blokaderske ekipe – Piculi raduje kao mesiji. U njihovim glavama, on je taj koji će pomoći da se sruši vlast u Srbiji i njima je isporučiti na tacni.

Zaboravljaju jednu ključnu stvar – u ovoj zemlji i dalje odlučuje narod. Ne Brisel, ne izvestioci, ne strani tutori. Narod bira svoje predstavnike i predsednika, i taj narod je opoziciji i blokaderima više puta jasno i glasno rekao NE. Najsramnije od svega je što bezidejna opozicija pomoć traži od otvorenog srbomrsca. Time su sami priznali da nemaju ni poštovanje prema sopstvenom narodu, ni osećaj odgovornosti prema državi.

I takvi bi da vode Srbiju.

Neće.

