SVAKA ČAST! Darija Kisić uklonila pogrdnu lutku sa likom studenta Medicinskog fakulteta Miloša Pavlovića

PREMA saznanjima Večernjih novosti, profesorka doktorka Darija Kisić je nakon predavanja koje je imala na Medicinskom fakultetu, ušla u prostoriju u kojem se nalazila pogrdna lutka sa likom studenta Medicinskog fakulteta Miloša Pavlovića, pozdravila prisutne studente i poželela im srećne praznike.

Nakon toga ih je više puta pitala da li nekome smeta da skloni lutku, jer nije lepo i pristojno da tu stoji.

Pošto nije dobila nikakav odgovor, profesorka je uklonila sliku sa likom studenta i lutku koja je bila napravljena od stiropora. Nakon toga, profesorka Darija Kisić je poželela studentima da polože sve ispite.

Prof. dr Darija Kisić kaže za Večernje novosti da njen potez nema nikakve veze sa autonomijom i imovinom Medicinskog fakulteta, već isključivo sa ljudskošću. Kao profesor i kolega, ali i kao roditelj, nepojmljivo mi je da mesecima ta lutka stoji na mestu gde svi treba da se posvetimo nauci i znanju. Tu nema mesta vređanju, targetovanju i podsmevanju. Miloš Pavlović je student ovog fakulteta i to jedan od najboljih, čime treba da se ponosimo i mi profesori i studenti, njegove kolege.

