"BLOKADERI SE OVIM PONOSE" Brnabićeva: Podrška za Anu Bekutu - sačuvaćemo Srbiju od ovakve mržnje

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je osudila to što su blokaderi ledenicama gađali pevačicu Anu Bekutu tokom dočeka Srpske nove godine u Čačku.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

- Blokaderi su sinoć, tokom dočeka Srpske nove godine u Čačku, ponovo pokazali sve svoje vrednosti - krajnje nepoštovanje prema ženama, nepatvorenu mržnju prema važnim datumima za srpski narod i tradiciju, i krajnje nepoštovanje prema sugrađanima. Ovo nije incident, oni se ovim ponose. To je ta njihova "lepša", "bolja" i "pravednija" Srbija. Najoštrije osuđujem ovakvo nasilje i divljaštvo. Moje najdublje poštovanje i podrška za Anu Bekutu, ali i za sve, pre svega žene, koje neće da ustuknu pred blokaderskim nevaspitanjem i mržnjom. Stop nasilju nad ženama! Svi zajedno, uz predsednika Aleksandra Vučića, ćemo sačuvati Srbiju od ovakve mržnje - poručila je Brnabićeva na mreži X.

