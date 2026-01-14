Politika

"BLOKADERI SE OVIM PONOSE" Brnabićeva: Podrška za Anu Bekutu - sačuvaćemo Srbiju od ovakve mržnje

В. Н.

14. 01. 2026. u 09:35

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je osudila to što su blokaderi ledenicama gađali pevačicu Anu Bekutu tokom dočeka Srpske nove godine u Čačku.

БЛОКАДЕРИ СЕ ОВИМ ПОНОСЕ Брнабићева: Подршка за Ану Бекуту - сачуваћемо Србију од овакве мржње

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

- Blokaderi su sinoć, tokom dočeka Srpske nove godine u Čačku, ponovo pokazali sve svoje vrednosti - krajnje nepoštovanje prema ženama, nepatvorenu mržnju prema važnim datumima za srpski narod i tradiciju, i krajnje nepoštovanje prema sugrađanima. Ovo nije incident, oni se ovim ponose. To je ta njihova "lepša", "bolja" i "pravednija" Srbija. Najoštrije osuđujem ovakvo nasilje i divljaštvo. Moje najdublje poštovanje i podrška za Anu Bekutu, ali i za sve, pre svega žene, koje neće da ustuknu pred blokaderskim nevaspitanjem i mržnjom. Stop nasilju nad ženama! Svi zajedno, uz predsednika Aleksandra Vučića, ćemo sačuvati Srbiju od ovakve mržnje - poručila je Brnabićeva na mreži X. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

TREĆI ŠEF KABINETA ZELENSKOG: Rusi mu otrovali ženu, njemu postavljali bombu - obučavala ga CIA, ranjavan dvaput
Svet

0 0

TREĆI ŠEF KABINETA ZELENSKOG: Rusi mu otrovali ženu, njemu postavljali bombu - obučavala ga CIA, ranjavan dvaput

TREĆA sreća... Hoće li general-potpukovnik Kirilo Budanov (40) kao treći šef predsedničkog kabineta doneti Volodimiru Zelenskom više sreće nego njegovom prethodniku Andriju Jermaku, koji je podneo ostavku usred korupcionaškog skandala, ili njegovom prvom šefu kabineta Andriju Bogdanu, koga je sam Zelenski smenio posle samo devet meseci na toj funkciji, jednoj od najmoćnijih u ukrajinskoj političkoj konstelaciji?

13. 01. 2026. u 22:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PREMINUO MARK BRNOVIĆ: Uzrok smrti još nije objavljen

PREMINUO MARK BRNOVIĆ: Uzrok smrti još nije objavljen