DRAMA! Košarkaši Partizana "zarobljeni" u Dubaiju

Najnovije vesti iz KK Partizan vezane su za rat koji je danas otpočeo, a konkretno za Dubai na koji je napad izvršio Iran, nakon što su ga napali Izrael i Sjedinjene Američke Države.

Podsetimo najpre, nakon što su iranski državni mediji objavili da je pokrenut napad na Dubai, kancelarija za medije vlade Dubaija saopštila je danas da se "u zgradi u oblasti Palm Džumeire dogodio incident", u kome su povređene četiri osobe.



U saopštenju se navodi da su timovi za hitne intervencije poslati na lice mesta i da je požar koji je izbio nakon napada sada "pod kontrolom", prenosi BBC.



Četiri povređene osobe prebačene su u bolnicu.



Palm Džumeira je veštački arhipelag u Dubaiju koji je poznat po luksuznim hotelima, a nije jasno šta je bila potencijalna meta Irana, iako su Sjedinjene Američke Države vojno prisutne u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Kakve veze KK Partizan ima sa ovim napadom?





Ali, to nije sve.

U međuvremenu se pojavila i informacija da se u Dubaiju trenutno nalaze dvojica košarkaša Partizana, Dilan Osetkovski i Šejk Milton, koji zbog aktuelnih okolnosti za sada ne mogu da napuste zemlju. Iako iz kluba nema zvaničnih potvrda o eventualnim problemima, situacija se prati iz časa u čas.

Ostaje da se vidi kako će se dalje razvijati bezbednosna i politička situacija na Bliskom istoku, ali nema sumnje da bi eventualna eskalacija sukoba mogla da utiče na organizaciju sportskih takmičenja, kako u Izraelu, tako i u zemljama Persijskog zaliva. Sportske institucije i klubovi u tom slučaju morali bi da razmotre alternativna rešenja, kako bi se takmičenja nesmetano nastavila.



Dubai - šta se još zna o napadu Irana?



Kuvajtska javna uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je danas da je dron gađao Međunarodni aerodrom u Kuvajtu, da u napadu ima lakše povređenih i da je pričinjena ograničena materijalna šteta na jednom od terminala, saopštila je zvanična novinska agencija Kuna.







Vlasti nisu navele izvor napada, ali je Iran napadao mete širom regiona kao odgovor na zajedničke napade SAD i Izraela koji su počeli ranije danas.

