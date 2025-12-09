PRAVOSUDNI TEROR NAD MEDIJIMA: Vučićević i Vukelić za "Novosti" (VIDEO)

BLOKADERI i njihovi ideolozi, u sprezi sa odmetnutim delovima tužilaštva, pokušavaju da ućutkaju Informer TV, danas su u isto vreme zakazana tri suđenja u periodu od 10 do 12 časova Draganu J. Vučićeviću i njegovom zameniku Dejanu Vukeliću, i to po krivičnim prijavama Zdenka Tomanovića, Vladimira Štimca, ali i tužioca za VTK Borisa Majlata.

Foto: Novosti

- Danas smo imali, dakle ja bih rekao tužilačko pravosudni teror nad medijima nova epizoda. Ovo je pokušaj slab tužbama koje podnose danas konkretno Zdenko Tomanović, Vladimir Štimac i Boris Majlat - ističe je Vučićević.

- Ajde samo da kažemo u roku od 15 minuta smo ti i ja bili u istoj sudnici kod iste sudije, pod dve tužbe jedna od strane Štimca a druga od strane Zdenka Tomanovića - dodao je Vukelić.

Vučićević je potom dodao da su objavili samo istinu i ništa osim istine.

- Traže da budemo krivično osuđeni da nam se izreknu drakonske novčane kazne i nekima od nas da se zabrani rad, da ne možemo da budemo novinari i urednici zato što smo napisali za Zdenka Tomanovića,ti si Dejane rekao na televiziji da je Zdenko Tomanović blokader što je on sam za sebe rekao, ja sam rekao za Štimca da je blokader. Objavili smo za Štimca da je u sred nekih protesta na koje je huškao u Beogradu bio u Grčkoj na moru u preskupom hotelu, pa se on jeli uvredio, pa je to ugrožavanje bezbednosti i sigurnosti. Majlat tuži zato što smo za njega napisali da je blokader i da podržava blokadere tako što ne sprovodi zako - rekao je Vučićević.

Kako ističe Vukelić, zanimljivo je da je tužba vrlo slična, praktično identična onoj po kojoj je osuđena Andrijana Nešić na drakonsku kaznu. Ističe da je petoro ljudi iz Informera tuženo za isto krivično delo.

- Ono što smo sada saznali oni nisu to prvobitno ne znam kako je bilo u Andrijaninom slučaju, u tom prvobitnom zahtevu predlogu kao sudu oni nisu naveli zabranu rada međutim za našeg kolegu Milovana Stanića su tražili tokom procesa i tu dopunili tu meru, pretpostavljam da će to biti dopunjeno na sličan način za nas petoro i za sve ostale koje je Zdenko Tomanović osudio - rekao je Vukelić.

Dejan Vukelić, takođe, kaže da se Zdenko Tomanović danas nije pojavio na ročištu zato što je u istom trenutku imao neku drugu tužbu protiv nekog drugog novinara.

- Da li vi razumete o čemu se ovde radi, dakle ovo su slab tužbe cilj je da se nama zapuše usta da se mi ućutkamo velikim kaznama, zabranom rada, u zatvor će neko da ide ako ne bude imao da plati razumete dakle, ovo je sastavni deo obojene revolucije ovaj udar na medije. Dakle, pravosuđe delovi pravosuđa angažovani u tome pustite na slobodu huligane koji lome i hoće da zapale žive ljude, strpajte ove u zatvor koji pričaju o tome, inverzno perverzno - rekao je Vukelić.

Vučićević je poručio da dolazi vreme odgovornosti.

- Ali neće im to proći, neće im to proći, mogu oni da rade šta hoće Srbija pobeđuje i Srbija je već pobedila i dolazi vreme odgovornosti za sve njih - zaključio je Vučićević