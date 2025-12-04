NEŠIĆEVA OTKRILA DETALJ SA SPORNOG SUĐENJA: Tomanović priznao da su blokaderi bili kod njega u kancelariji za različita savetovanja

UREDNICA portala Novosti Andrijana Nešić gostovala je na televiziji K1, gde je govorila o skandaloznoj presudi koju je juče donela sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanović.

Printskrin

Ovom presudom urednici portala Novosti zabranjeno je obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrečena novčana kazna od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

- Tomanović je mene tužio zbog uvreda, ja sam i na sudu rekla da ga nisam vređala, ja sam iznela svoje mišljenje o njegovim aktivnostima, zasnovanim na njegovom političkom i javnom delovanju. On je sada i u ulozi političara, kao što znamo, on se nalazi na blokaderskoj listi. Napisla sam da je on jedan od vođa blokadera, ideološki uzor blokaderima, koji su vršili teror nad građanima Srbije. On je to smatrao za uvredu, ja smatram da je to moje mišljenje. Nisam slagala, samo sam iznosila ono što je istina. Da je obojen politički proces, to je bilo jasno. Sudija je podržala blokadere, advokati su tražili izuzeće, do toga nije došlo. Već tada smo mogli da pretpostavimo kakav će ishod biti. Drakonsku kaznu sam dobila i zabranu rada - kazala je Nešićeva.

Advokat Predrag Savić kazao je da je ova presuda težak presedan.

- Ovo je prvi put da se mera bezbednosti izriče za ovakvo delo, koje se goni po privatnoj krivičnoj tužbi. Ovo je najstroža novčana kazna, a zabrana rada je katastrofa, udar na slobodu informisanja, na slobodu misli i izražavanja. Ovakve kazne sam video samo u vreme komunističkog Brozovog režima. Kada bi ovaj presedan bio potvrđen, mnoge redakcije ne bi imale urednika - naveo je Savić.

Advokat kaže da je imalo elemenata za izuzeće sudije.

- Meni nije jasno zašto zabrana obavljanja profesije. Ispade da je ona gora od Himlera, da je kontinuirano izvršila dvadesetine krivičnih dela. Ona je bila tužena po jednoj privatnoj krivičnoj tužbi. Ostaje utisak koji ti nameće da komentarišeš presudu koja nije pravosnažna, iako to nije dozvoljeno. Možda i mene Tomanović tuži za ovo što govorim. Ovo je situacija gde ne sme da se ćuti, zbog svih novinara. Ovo je teška opasnost da budu sve redakcije ispražnjene. Kada bi primenjivali ovakvu praksu, na stotine novinara bi oduzeli hleb iz ruku. Ali to je manje opasno od opasnosti da ti uređuješ medije - kaže Savić. On kaže da svi novinarski esnafi treba da ustanu.

- Ovo su opasni presedani. Ovde treba menjati zakon. Ovo je signal da je naša država u ozbiljnom problemu - rekao je advokat.

Reč je, kako Andrijana Nešić kaže, o jednom tekstu gde ima više političkih aktera, u kome je tvrdila za Tomanovića da je ideolog blokadera.

- Ja sam se pozivala na to da imam pravo na slobodu govora i mišljenja i da javno kao novinar to plasiram u javnosti. Niko ne sme da nam zabrani da govorimo i mislimo dručačije od onih kojima se ne sviđa naše mišljenje. Imali smo situaciju na sudu kada je Zdenko Tomanović priznao da su blokaderi dolazili kod njega u kancelariju za različita savetovanja, što iz pravnih razloga, što zbog gostovanja na televizijama. Posle takvih njegovih izjava se pitam šta sam ja pogrešila. Ja sam samo primer kako može da se postupa prema novinarima, a ne bi trebalo. Ovo nije samo moj slučaj, već slučaj svih medijskih radnika. Ne sme da postoji pritisak, ne može neko da nas ostavlja bez posla zato što mislimo mislimo jedno, a to se nekom drogom pak ne sviđa. Šalje nam se opasna poruka - ćutite. To je najopasnije, mi novinari ne treba da ćutimo - kazala je Nešićeva.

Rekla je da je dobila dosta podrške.

- Hvala svima. Ja sam u Asocijaciji novinara Srbije i oni su se oglasili. Iskreno nisam očekivala ni da se oglase UNS i NUNS. I ranije sam doživljavala pretnje, nikada se nisu oglasili. Ja radim u medijima 11 godina, nisam doživela da se oglase povodom mene - izjavila je urednica portala Novosti i dodala da ne misli da je preterala u bilo čemu.

Nešićeva kaže da će nastaviti da radi.

- Nisam se uplašila. Sve pravne lekove ćemo iskoristiti. Pisaćemo i međunarodnim institucijama. Možda se i one oglase - poručuje urednica portala Novosti.