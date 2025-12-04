Politika

VUČIĆ GOST NACIONALNOG DNEVNIKA: Predsednik Srbije u 18:30 o najvažnijim temama

В.Н.

04. 12. 2025. u 08:20

PREDSEDNIK Srbije Aleksadnar Vučić biće večeras gost Nacionalnog dnevnika na televiziji Pink.

ВУЧИЋ ГОСТ НАЦИОНАЛНОГ ДНЕВНИКА: Председник Србије у 18:30 о најважнијим темама

Foto: Printscreen

Vučić će u Nacionalnom dnevniku govoriti o akutelnim temama, izazovima koji su pred Srbijom i mogućim rešenjima.

