VUČIĆ GOST NACIONALNOG DNEVNIKA: Predsednik Srbije u 18:30 o najvažnijim temama

POZNATI tviteraši stali su u odbranu prava i pravde od samovolje sudije Prvog osnovnog suda u Beogradu Tatjane Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, koja je postupajući po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića donela presudu da oglasi krivom urednicu portala Novosti Andrijanu Nešić i zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.