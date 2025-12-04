VERUJEMO SAMO VUČIĆU I MALOM: Penzioneri o lažima blokadera da neće biti povećanja penzije (VIDEO)

PENZIJE u Srbiji su od 1. decembra ove godine uvećane za 12,2 odsto, čime je ispunjeno još jedno obećanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića dato najstarijim sugrađanima.

Foto: Novosti

Pitali smo Beograđane kako komentarišu to što su blokaderi širili laži da neće biti povećanja penzija, a najstariji sugrađani istakli su da su znali da je to bila obična laž.

- Obična laž. Verujem ministru Malom i predsedniku Vučiću. Kada su blokaderi govorili istinu? Kada su se izvinili za sve one laži koje su da sada izgovorili? Nijednom. Prema tome i sad lažu - rekao je jedan penzioner.

I drugi penzioneri sa kojima smo razgovarali su odgovorili na sličan način na naše pitanje.

- Šta ja imam da mislim, to će se videti. Rečeno je, lepo je objavljeno sve. Oni možda kažu da neće, ali ja kažem da hoće. Nije u redu ništa ovo što se radi ovako, ali kako je tako je - rekao je jedan Beograđanin.

- Pa ne mislim ništa u tom smislu. Drugo, ja ih ne zovem blokaderima, nego uličarima. Radi se o tome da me njihovo mišljenje zaista ne interesuje, interesuje me mišljenje države i onih koji su kompetentni za te stvari. Ne dobijam penziju od njih, dobijam od sasvim drugih ljudi - zaključio je jedan od naših sagovornika.

Podsetimo, blokaderi su danima pred lokalne izbore koji su u nedelju održani u tri opštine u Srbiji - Mionici, Sečnju i Negotinu, lagali da do obećanog povećanja penzija neće doći.

- Želim da čestitam penzinerima na velikom povećanju od 12,2 posto, pošto su obmanjivali narod u danima pred izbore lokalne kako ćemo da prekinemo isplatu penzija, kako nema para. Mi para imamo na računu, skoro četiri milijarde evra imamo na računu. Mnogo bogatije zemlje to nemaju. To vam govorim jer je decembar mesec. Naša kasa je dobro popunjena, penzioneri da ne brinu. Sledeće godine da očekuju i dalje dobra i velika povećanja. Prvo povećanje osetiće malo ranije, pre Božića, da mogu sa svojim porodicama da nadomeste troškove - rekao je pre dva dana predsednik Vučić.

