UGLJEŠA MRDIĆ O SRAMNOJ PRESUDI ANDRIJANI NEŠIĆ: Sudija je javno dala podršku studentima blokaderima

PREDSEDNIK Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić oštro je reagovao na sramnu presudu sudije blokaderke Tatjane Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, koja je postupajući po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića donela presudu da oglasi krivom urednicu portala Novosti Andrijanu Nešić i zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

FOTO: Novosti

Njegovo saopštenje prenosimo u celosti:

Uopšte me ne iznenađuju nove odluke Prvog osnovnog suda u Beogradu ako uzmemo u obzir ko je na čelu tog suda. Počev od predsednice Vesne Miljuš pa preko njenih zamenika Vesne Živković i Nikole Stošića, sestrića Vojkana Simića. Skup blokadera.

Da sumnjamo u postojanje pravde i prava potvrđuje i sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, koja je postupajući po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića donela presudu da oglasi krivom urednicu portala Novosti Andrijanu Nešić i zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

Da se radi o čistoj političkoj presudi ostrašćenih blokadera govori i činjenica da je sudija u ovom postupku Tatjana Bezmarević Janjić 23. januara javno je dala podršku studentima blokaderima.

Ona je javnost obavestila i svima stavila do znanja da podržava interese i ciljeve te grupe i njihovo javno delovanje, što izaziva sumnju u njenu nepristrasnost u konkretnom predmetu.

Postavlja se pitanje zašto zamenik predsednika Suda Vesna Živković nije izuzela sudiju Bezmarević iz ovog predmeta. Ovo ne iznenađuje poznavaoce prilika u Prvom osnovnom sudu koji pod upravom Vesne Miljuš flagrantno gazi sve procesne norme koje treba da jemče sudijsku nepristrasnost i jednak tretman stranaka u postupku.

Zar nije Prvi osnovni sud za 24 časa doneo rešenje o izvršenju u predmetu gde je upravo Vesna Miljuš bila izvršni poverilac, umesto da delegira nadležnost nekom drugom osnovnim sudu (rešenje I br. 22962/24 od 20.11.2024.)

Zar nije Vesna Miljuš nagradila Marinu Pandurević, koja je postupala u tom izvešnom postupku prebacivanjem u krivično odeljenje?

Zar se nije Vesna Miljuš odužila Marini Pandurivić tako što njenu drugaricu Branislavu Kolović Nedeljković gura za člana Visokog saveta sudstva?

Šta onda očekivati od zamenika predsednika Suda kada je predsednica suda ogrezla u kriminal i trgovinu uticajem?

U Prvom osnovnom sudu riba smrdi od glave i mora da se čisti od glave!