MINISTAR DARKO GLIŠIĆ ZA "NOVOSTI" POVODOM SRAMNE PRESUDE SUDIJA BLOKADERA: "Ovakav skandal do sada nije viđen u Srbiji!"
MINISTAR za javna ulaganja Darko Glišić, oglasio se danas povodom sramne presude sudija blokadera Tatjane Bezmarević Janjić i Zdenka Tomanovića, u kojoj se glavnoj urednici "Novosti" Andrijani Nešić izriče kazna od 450.000 dinara i zabrana rada u trajanju od godinu dana.
Kako je naveo ministar, blokaderi i dalje ne razumeju da im je propao pokušaj obojene revolucije.
- Oteto pravosuđe u službi obojene revolucije i dalje ne razume da je ta revolucija propala.
Glišić je takođe naglasio da ovakav skandal do sada nije viđen u Srbiji.
- Kad god pomislite da su dotakli dno, oni ga probiju i pomere granicu. Ovo je skandal kakav nije viđen u Srbiji i samo još jedan dokaz da im nije stran niti jedan vid nasilja i zastrašivanja.
