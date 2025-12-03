MINISTAR DARKO GLIŠIĆ ZA "NOVOSTI" POVODOM SRAMNE PRESUDE SUDIJA BLOKADERA: "Ovakav skandal do sada nije viđen u Srbiji!"

MINISTAR za javna ulaganja Darko Glišić, oglasio se danas povodom sramne presude sudija blokadera Tatjane Bezmarević Janjić i Zdenka Tomanovića, u kojoj se glavnoj urednici "Novosti" Andrijani Nešić izriče kazna od 450.000 dinara i zabrana rada u trajanju od godinu dana.

Foto: N. Skenderija

Kako je naveo ministar, blokaderi i dalje ne razumeju da im je propao pokušaj obojene revolucije.

- Oteto pravosuđe u službi obojene revolucije i dalje ne razume da je ta revolucija propala.

Glišić je takođe naglasio da ovakav skandal do sada nije viđen u Srbiji.

- Kad god pomislite da su dotakli dno, oni ga probiju i pomere granicu. Ovo je skandal kakav nije viđen u Srbiji i samo još jedan dokaz da im nije stran niti jedan vid nasilja i zastrašivanja.

