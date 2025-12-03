Politika

NIKOLA SELAKOVIĆ JE ČASTAN, POŠTEN I HRABAR Vučević: Pobediće istina sve pritiske i laži blokadersko-tužilačke bande

03. 12. 2025. u 11:39

LIDER Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je da je Nikola Selaković častan, pošten i hrabar, kao i da će istina pobediti sve pritiske i laži blokadersko-tužilačke bande.

НИКОЛА СЕЛАКОВИЋ ЈЕ ЧАСТАН, ПОШТЕН И ХРАБАР Вучевић: Победиће истина све притиске и лажи блокадерско-тужилачке банде

Foto: Instagram/Miloš Vučević

- Častan, pošten i hrabar - naš saborac i brat Nikola Selaković! Zajedno ćemo opet pobediti lažljive tajkunske medije i one što drže lekcije o navodnom poštenju, a dok su bili na vlasti izigravali su i tužioce i sudije i potpuno uništili sistem pravosuđa! Pobediće istina sve pritiske i laži blokadersko-tužilačke bande koja se odrodila od naroda i države i orkestriranu hajku na čoveka koji služi svom narodu i svojoj otadžbini Srbiji! Puna podrška Nikoli Selakoviću  - napisao je Vučević na društvenoj mreži X. 

