"KURTI NA SILU NASTOJI DA PONOVO PROGURA RAŠIĆA": Petković o odluci CIK-a u Prištini

Povodom odluke CIK-a u Prištini da na sinoćnjoj sednici ne verifikuje učešće Srpske liste na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima 28 decembra, reagovao je direktor Kancelarije za KiM, Petar Petković koji je ocenio da je „novi udar Aljbina Kurtija na Srpsku listu i pokušaj da joj zabrani učešće na predstojećim izborima, dokaz - njegove nervoze i straha od finalnog debakla na glasanju 28. decembra.

foto Kancelarija za KIM

-Kao što smo više puta isticali, Kurti nema šta da ponudi svojim biračima sem ogoljene mržnje prema svemu srpskom, nema nikakav ekonomski program, pa povlači novi očajnički potez ne bi li se veštački održao na vlasti-ističe se u saopštenju direktora Kancelarije za Kosovo i Metohija i dodaje da dodatno, pokušajem zabrane Srpskoj listi da učestvuje na izborima, Kurti želi na silu da ponovo progura svog miljenika Nenada Rašića u tzv. parlament u Prištini, jer dobro zna da ga srpski narod neće i da ne predstavlja nikog drugog osim antisrpsku vlast iz Prištine. -Ovo je treći pokušaj u godinu dana da Kurti čini sve da zabrani učešće Srpskoj listi na izborima, zato što se jedina bori za interese srpskog naroda i predstavlja branu od Kurtijevog sna o etnički čistom Kosovu i Metohiji-dodaje direktor Petković i navodi da bi i Kurti trebalo dobro da zapamti - da će na svaki udar na naš narod i Srpsku listu, Srbi 28. decembra odgovori još snažnijim jedinstvom i slogom.