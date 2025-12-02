Politika

SKANDAL U ŠVEDSKOJ: Panel o „Kosovu“ bez ijednog Srbina za stolom!

Новости онлине

02. 12. 2025. u 17:26

U Malmeu će 2. decembra biti održana panel-diskusija „EU Enlargement: Kosovo“ u organizaciji „Malmö“ univerziteta i „Europe Direct Lund“. Događaj je najavljen kao javni seminar posvećen evropskom putu Kosova i političkim izazovima na tom putu, ali bez prisustva učesnika koji bi predstavili stav Srbije ili srpske zajednice u Skandinaviji.

СКАНДАЛ У ШВЕДСКОЈ: Панел о „Косову“ без иједног Србина за столом!

Foto: Printskrin

Na panelu će govoriti Valon Junuzi sa „Malmö“ univerziteta, David Silander sa Linnaeus univerziteta, kao i predstavnica kosovske ambasade Škëndije Geci Sherifi, koja će se uključiti onlajn. Moderator je Inge Eriksson.

Fondacija Institut Srpski Most obratila se organizatorima sa zahtevom da njen predstavnik prisustvuje događaju u svojstvu aktera u diskusiji ili makar dobije potvrdu o učešću u javnoj raspravi. Do zaključenja teksta odgovor nije stigao.

Panel će biti održan u Malmeu Stadsbiblioteku, u sali „Röda rummet“, od 18.00 do 19.30.

Pogled redakcije portala Srpski Ugao

Redakcija smatra da se javne tribine o tzv. Kosovu ne mogu nazivati uravnoteženim raspravama ukoliko se unapred isključi predstavnik Srbije ili srpske zajednice. Smatramo da je važno da glas svih strana bude ravnopravno predstavljen kako bi publika imala potpunu sliku političkog i pravnog konteksta pitanja Kosova i Metohije.


(Srpski ugao)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? Izdao ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?
Svet

0 0

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? "Izdao" ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski smenio je u petak, 28. novembra, svog šefa kabineta, Andreja Jermaka, koji je smatran drugom najuticajnijom osobom u zemlji. Jermak je smenjen sa funkcije nakon što su antikorupcijske vlasti izvršile raciju u njegovoj kući zbog sumnje na proneveru u državnoj kompaniji Energoatom, slučaj koji nedeljama zaokuplja ukrajinsku javnost.

02. 12. 2025. u 15:45

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!

ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!