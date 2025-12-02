SKANDAL U ŠVEDSKOJ: Panel o „Kosovu“ bez ijednog Srbina za stolom!
U Malmeu će 2. decembra biti održana panel-diskusija „EU Enlargement: Kosovo“ u organizaciji „Malmö“ univerziteta i „Europe Direct Lund“. Događaj je najavljen kao javni seminar posvećen evropskom putu Kosova i političkim izazovima na tom putu, ali bez prisustva učesnika koji bi predstavili stav Srbije ili srpske zajednice u Skandinaviji.
Na panelu će govoriti Valon Junuzi sa „Malmö“ univerziteta, David Silander sa Linnaeus univerziteta, kao i predstavnica kosovske ambasade Škëndije Geci Sherifi, koja će se uključiti onlajn. Moderator je Inge Eriksson.
Fondacija Institut Srpski Most obratila se organizatorima sa zahtevom da njen predstavnik prisustvuje događaju u svojstvu aktera u diskusiji ili makar dobije potvrdu o učešću u javnoj raspravi. Do zaključenja teksta odgovor nije stigao.
Panel će biti održan u Malmeu Stadsbiblioteku, u sali „Röda rummet“, od 18.00 do 19.30.
Pogled redakcije portala Srpski Ugao
Redakcija smatra da se javne tribine o tzv. Kosovu ne mogu nazivati uravnoteženim raspravama ukoliko se unapred isključi predstavnik Srbije ili srpske zajednice. Smatramo da je važno da glas svih strana bude ravnopravno predstavljen kako bi publika imala potpunu sliku političkog i pravnog konteksta pitanja Kosova i Metohije.
