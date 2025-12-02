Politika

"NEMOJTE DA SMETNETE SA UMA, RUSI SU SA UKRAJINCIMA IMALI ZADRŠKU!" Vučić o najavama NATO da će preventivno udariti na Rusiju

02. 12. 2025. u 12:17

OBRAĆAJUĆI se novinarima nakon sastanka sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, predsednik Vučić dotakao se i potencijalne najave NATO-a o preventivnim napadima na Rusiju.

Foto MoD Rusije/Tanjug/AP

- Kada sam govorio da razmišljaju i pripremaju se, kao što sam znao da se i druga strana priprema za eventualni odgovori, svi su govorili evo ga "drama kvin", izmišlja. Na žalost to je realnost u kojoj živimo. Dovoljno je da vidite stanje na frontu, značajni uspesi ruske vojske, što mora da potvrdi svako ko objektivno posmatra stvari, kada vidite kako to ide, onda je jasno da dolazi do sve veće nervoze, da su svi prenervozni i onda je pitanje šta je zaista to što može da se dogodi. Svi samo zaboravljaju na jednu stvar. Ne želeći da se mešam u sukob Rusa i Ukajinaca, nemam mnogo lepog i pametnog da kažem o tom sukobu, to je svakako bratoubilački sukob. Nemojte da smetnete sa uma da su Rusi tu negde imali zadršku, jer Ukrajince kako god doživaljavaju kao svoje prijatelje i braću. Bude li preventivnih udara na Rusiju, uopšte ne bih bio iznenađen neuporedivo žešćim odgovorom Rusije nego bilo kakvim koji smo do sada videli u Ukrajini. Uključujući i taktičke nuklearke, da ne kažem i nešto snažnije od toga. U kakvom svetu živimo, ništa više ne mogu da isključim. Ništa ne razumem nikoga više u svetu. Kada udari krv u glavu, kada udari adrenalin svima, onda malo ko želi da razmišlja o miru i o kompromisu, kompromis je zabranjena reč, svi žele samo pobedu svoju i poraz druge strane - naveo je Vučić odgovarajući na pitanja novinara, a komentašući reči admirala Đuzepe Kavo Dragonea, šef Vojnog komiteta NATO-a, koji je za Fajnenšel tajms rekao da po prvi put Alijansa razmatra mogućnost preventivnog udara na Rusiju kao odgovor na njene hibridne napade. 

