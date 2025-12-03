BOKAN ZA "NOVOSTI" O IZBORNOJ GODINI: Pobeda realnosti je pobeda ljudi koji trenutno vode našu državu pod neverovatnim pritiscima
ANALITIČAR Dragoslav Bokan, komentarisao je za "Novosti" rezultate lokalnih izbora koji su u nedelju održani u Sečnju, Mionici i Negotinu i dao svoje viđenje predstojeće izborne godine o kojoj je pre dva dana govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Kako ističe, održani izbori pokazuju da postoji čitava provalija između onoga što su želje blokadera i opozicije i onoga što je realnost.
- Izbori na sva tri mesta govore isto, da postoji ogromna razlika, prava provalija, između namera, želja i očekivanja ekstremne opozicije i takozvanih blokadera i realnosti. Realnost je, ipak, u rukama i u glasovima ljudi koji ne moraju nikome da se pravdaju u trenutku kad glasaju, možda moraju ispred da prođu kroz toplog zeca i da istrpe maltretiranje, vređanje, klevete iz svoje okoline, pošto je opšta atmosfera napravljena tako da, ako se opredelite za sopstvenu državu izgleda kao da ste učinili nešto najgore na svetu, ali u trenutku kada ubacujete papir i kada se opredeljujete ste sami sa sobom i svojom savešću i sa svojim iskustvom. Iskustvo svakog od nas je takvo da ne može da poveže blokadu saobraćaja sa strašnom tragedijom u Novom Sadu, da ne može da poveže prestanak rada srednjih škola, fakulteta sa pričom o nekakvim idealima, ciljevima. Ne može da se poveže ono što nema nikakve veze jedno sa drugim. Uticaj N1 i Nove S, kao pravih fabrika dezinformacija je veliki, ali nije uspeo da dođe do onog dela Srba koji ne odlučuju tako što gledaju u ekran televizora, nego odlučuju gledajući kroz prozor. Dakle, realnost je pobedila maštarije - rekao je Bokan za "Novosti" komentarišući nedavno održane lokalne izbore u tri opštine u Srbiji.
Dao je svoj osvrt i na predstojeću izbornu godinu u našoj zemlji, o kojoj je pre neliko dana govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
- Nezavisno od toga da li će biti razdvojeni ili ne predsednički izbori, jasno je da će pobediti realnost u svakoj varijanti. Pobeda realnosti je pobeda ljudi koji trenutno vode našu državu pod neverovatnim pritiscima i u najtežim mogućim okolnostima. Mi radimo važne stvari i rezultati tih važnih stvari će pobediti sigurno. To na koji način, da li zajedno ili razdvojeni izbori postaje samo scenografija izvesne pobede stvarnosti nad maštarijama opozicije - zaključio je Bokan za "Novosti".
Preporučujemo
