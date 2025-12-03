Politika

BOKAN ZA "NOVOSTI" O IZBORNOJ GODINI: Pobeda realnosti je pobeda ljudi koji trenutno vode našu državu pod neverovatnim pritiscima

В.Н.

03. 12. 2025. u 15:55

ANALITIČAR Dragoslav Bokan, komentarisao je za "Novosti" rezultate lokalnih izbora koji su u nedelju održani u Sečnju, Mionici i Negotinu i dao svoje viđenje predstojeće izborne godine o kojoj je pre dva dana govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

БОКАН ЗА НОВОСТИ О ИЗБОРНОЈ ГОДИНИ: Победа реалности је победа људи који тренутно воде нашу државу под невероватним притисцима

Foto: Z. Knežević

Kako ističe, održani izbori pokazuju da postoji čitava provalija između onoga što su želje blokadera i opozicije i onoga što je realnost. 

- Izbori na sva tri mesta govore isto, da postoji ogromna razlika, prava provalija, između namera, želja i očekivanja ekstremne opozicije i takozvanih blokadera i realnosti. Realnost je, ipak, u rukama i u glasovima ljudi koji ne moraju nikome da se pravdaju u trenutku kad glasaju, možda moraju ispred da prođu kroz toplog zeca i da istrpe maltretiranje, vređanje, klevete iz svoje okoline, pošto je opšta atmosfera napravljena tako da, ako se opredelite za sopstvenu državu izgleda kao da ste učinili nešto najgore na svetu, ali u trenutku kada ubacujete papir i kada se opredeljujete ste sami sa sobom i svojom savešću i sa svojim iskustvom. Iskustvo svakog od nas je takvo da ne može da poveže blokadu saobraćaja sa strašnom tragedijom u Novom Sadu, da ne može da poveže prestanak rada srednjih škola, fakulteta sa pričom o nekakvim idealima, ciljevima. Ne može da se poveže ono što nema nikakve veze jedno sa drugim. Uticaj N1 i Nove S, kao pravih fabrika dezinformacija je veliki, ali nije uspeo da dođe do onog dela Srba koji ne odlučuju tako što gledaju u ekran televizora, nego odlučuju gledajući kroz prozor. Dakle, realnost je pobedila maštarije - rekao je Bokan za "Novosti" komentarišući nedavno održane lokalne izbore u tri opštine u Srbiji. 

Dao je svoj osvrt i na predstojeću izbornu godinu u našoj zemlji, o kojoj je pre neliko dana govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. 

- Nezavisno od toga da li će biti razdvojeni ili ne predsednički izbori, jasno je da će pobediti realnost u svakoj varijanti. Pobeda realnosti je pobeda ljudi koji trenutno vode našu državu pod neverovatnim pritiscima i u najtežim mogućim okolnostima. Mi radimo važne stvari i rezultati tih važnih stvari će pobediti sigurno. To na koji način, da li zajedno ili razdvojeni izbori postaje samo scenografija izvesne pobede stvarnosti nad maštarijama opozicije - zaključio je Bokan za "Novosti".

BONUS VIDEO:

VIDOJKOVIĆ I KULAČIN STUDENTIMA BLOKADERIMA: Ne možemo bespogovorno da podržavamo vaša "sr*nja"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ONA JE BUDUĆI KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA SAD? Trampova omiljena protivnica i jedini demokrata kojeg hvali (FOTO)
Svet

0 0

ONA JE BUDUĆI KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA SAD? Trampova omiljena protivnica i jedini demokrata kojeg hvali (FOTO)

TOKOM Dana zahvalnosti, Bela kuća je posebno zahvalna jednoj demokratkinji: Grečen Vitmer. Predsednik Donald Tramp i guvernerka Mičigena, koja se često pominje kao moguća predsednička kandidatkinja 2028. godine, razvili su iznenađujuće produktivan i srdačan odnos, što su potvrdila dva zvaničnika Bele kuće i jedan od guvernerovih političkih pomoćnika, piše Politiko .

02. 12. 2025. u 18:40

ŠEŠELJ IZDAO ALARMANTNO UPOZORENJE: U toku pokušaj da se ovlada državom!
Politika

0 27

ŠEŠELj IZDAO ALARMANTNO UPOZORENjE: U toku pokušaj da se ovlada državom!

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj komentarisao je presudu koju je donela sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić kojom je oglasila krivom urednicu portala "Novosti" Andrijanu Nešić i zabranila joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekla novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

03. 12. 2025. u 18:55

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEĆE ME UPLAŠITI SUDIJA BLOKADERKA I ZDENKO TOMANOVIĆ Andrijana Nešić o sramnoj odluci: Žele da nam iseku jezike
Politika

0 5

"NEĆE ME UPLAŠITI SUDIJA BLOKADERKA I ZDENKO TOMANOVIĆ" Andrijana Nešić o sramnoj odluci: Žele da nam iseku jezike

PRAVDA i pravo ne postoje, a ovo je danas potvrdila sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, koja je postupajući po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića donela presudu da oglasi krivom urednicu portala Novosti Andrijanu Nešić i zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

03. 12. 2025. u 23:20

ĐUKANOVIĆ O PRITISCIMA NA ANDRIJANU NEŠIĆ: Pravosuđe u Srbiji je ozbiljna duboka država koja hara i radi šta joj se prohte
Politika

0 3

ĐUKANOVIĆ O PRITISCIMA NA ANDRIJANU NEŠIĆ: Pravosuđe u Srbiji je ozbiljna duboka država koja hara i radi šta joj se prohte

ADVOKAT Vladimir Đukanović komentarisao je presudu koju je dala sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić kojom je oglasila krivom urednicu portala "Novosti" Andrijanu Nešić i zabranila joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekla novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

03. 12. 2025. u 22:11

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose

DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose