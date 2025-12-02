Politika

JANAF NAM NIJE DOZVOLIO UVOZ NAFTE Vučić: Verujem da ćete biti zadovoljni ponašanjem države

В. Н.

02. 12. 2025. u 11:45

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji povodom situacije sa NIS.

ЈАНАФ НАМ НИЈЕ ДОЗВОЛИО УВОЗ НАФТЕ Вучић: Верујем да ћете бити задовољни понашањем државе

Foto: Tanjug

Hrvatski Janaf nam nije dozvolio uvoz nafte koja nije bila namenjena rafineriji u Pančevu, nisu želeli da poveruju da nećemo da damo NIS-u. Oni su to odbili, oni kažu nije NIS pod sankcijama, nego cela Srbija. Zašto? Ne znaju da nam objasne. Danas je 54 dana od uvođenja sankcija, nikakve probleme niste primetili, to govori koliko je država ozbiljna. Verujem da ćete biti zadovoljni ponašanjem države.

