JANAF NAM NIJE DOZVOLIO UVOZ NAFTE Vučić: Verujem da ćete biti zadovoljni ponašanjem države
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji povodom situacije sa NIS.
Hrvatski Janaf nam nije dozvolio uvoz nafte koja nije bila namenjena rafineriji u Pančevu, nisu želeli da poveruju da nećemo da damo NIS-u. Oni su to odbili, oni kažu nije NIS pod sankcijama, nego cela Srbija. Zašto? Ne znaju da nam objasne. Danas je 54 dana od uvođenja sankcija, nikakve probleme niste primetili, to govori koliko je država ozbiljna. Verujem da ćete biti zadovoljni ponašanjem države.
Preporučujemo
VUČIĆ O U NIS-U: Dali smo dozvolu za zatvaranje Rafinerije - rezerve su pune (VIDEO)
02. 12. 2025. u 10:45 >> 10:55
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ANDREJA ZABOLELO GRLO U SAD: Bio kod lekara, a račun mu je stigao posle pet meseci: "Ljudi moji, nema šanse!" (VIDEO)
POTRAŽITI lekarsku pomoć u stranoj zemlji uglavnom podrazumeva ogroman trošak, ma koliko god se radilo o kratkom pregledu ili bezazlenom problemu. A jednog Andreja je, pregled kod američkog ORL specijaliste koštao čitavih 2.500 dolara (2.313 evra)
02. 12. 2025. u 09:10
Komentari (0)